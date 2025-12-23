Pausa natalizia per Serie D Femminile di Volley. Si ritorna con la Capolista Primula di Monreale in scena a Cefalù

SERIE D FEMMINILE – GIRONE A

Verso l’ottava giornata: il campionato entra nel vivo

La Serie D Femminile – Girone A si avvia all’ottava giornata con una classifica che, pur avendo già delineato gerarchie precise, lascia ancora spazio a incroci decisivi e a possibili ribaltoni. Il campionato, giunto a un primo snodo significativo della stagione, promette un ritorno, a gennaio, di grande intensità agonistica, con sfide capaci di incidere profondamente sul prosieguo della corsa al vertice e sulla lotta per la salvezza.

In testa, l’AV Costruzioni Volley Primula si presenterà da capolista solitaria e imbattuta.

Sette vittorie su sette gare disputate hanno consegnato alla formazione primatista un ruolo di riferimento per l’intero girone. La solidità mostrata finora, unita a una notevole efficacia offensiva e a una tenuta difensiva di alto livello, renderà ogni suo impegno un banco di prova severo per le avversarie.

Alle spalle della leader, il Palermo Mondello Volley continuerà a inseguire con l’obiettivo di non perdere contatto dalla vetta. Forte di un rendimento costante e di un attacco tra i più prolifici del torneo, la squadra palermitana cercherà conferme importanti in una fase del campionato che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni di promozione.

In terza posizione, Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 proverà a consolidare il proprio piazzamento, consapevole che la distanza dalle prime due non è ancora incolmabile. Il gruppo ha dimostrato di saper reggere il ritmo delle migliori e punterà a trasformare ogni gara casalinga in un’occasione per accorciare ulteriormente le distanze.

Subito a ridosso del podio, AS Kunos Cinisi si presenterà con l’intenzione di confermare il proprio ruolo di outsider credibile. La squadra ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque e vorrà sfruttare gli scontri diretti per continuare la scalata.

Nel cuore della classifica, Volley Palermo ed Encierro New Efebo Volley continueranno a lottare per dare continuità ai rispettivi percorsi. Per entrambe, la prossima giornata rappresenterà un passaggio chiave per allontanarsi dalla zona bassa e provare a rientrare nel discorso play-off.

Più delicata la situazione per Hora Volley 2024, ASD Volley Sport Alcamo, US Volley Bagheria e G.S. Pallavolo 2000 A.S.D., chiamate a reagire per invertire una tendenza che, se confermata, potrebbe complicare il cammino nella seconda parte della stagione. Per queste formazioni, ogni set conquistato potrà assumere un valore specifico enorme, non solo in termini di punti ma anche di fiducia.

IL CALENDARIO DELL’OTTAVA GIORNATA

Venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 19.30, il campionato aprirà l’ottava giornata con la sfida tra G.S. Pallavolo 2000 A.S.D. e Palermo Mondello Volley. Anticipo ad alto livello tecnico.

Domenica 11 gennaio 2026, alle ore 16.30, ASD Volley Sport Alcamo ospiterà Encierro New Efebo Volley, in una gara che metterà in palio punti pesanti per la zona centrale e bassa della classifica.

Sempre domenica 11 gennaio, alle ore 17.00, Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 affronterà AV Costruzioni Volley Primula: sarà il confronto più atteso del turno, con la terza forza del girone chiamata a misurarsi contro la capolista imbattuta.

Alle ore 18.00, Hora Volley 2024 scenderà in campo contro Volley Palermo, in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per rilanciare ambizioni e morale.

In chiusura di giornata, alle ore 19.30, US Volley Bagheria ospiterà AS Kunos Cinisi, in una sfida dal sapore di crocevia stagionale, tra chi cerca continuità e chi punta a rimanere agganciato alle posizioni di vertice.

L’ottava giornata si annuncia dunque come un passaggio cruciale di una stagione che, giornata dopo giornata, sta costruendo la propria trama tra ambizioni di primato, inseguimenti serrati e battaglie sportive giocate punto su punto.

Buon Natale a Tutti