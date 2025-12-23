Questa sera nella Cattedrale di Cefalù il concerto di Noa. Parole di Pace tra le pietre millenarie

Questa sera, martedì 23 dicembre 2025, alle ore 19, la Basilica Cattedrale di Cefalù apre le sue porte a un evento di grande intensità artistica ed emotiva: “Noa, una voce per la Pace”, il concerto promosso dal Servizio Pastorale Famiglia della Diocesi di Cefalù all’interno del programma della Via dei Presepi 2025.

Nel silenzio suggestivo che precede il Natale, questa sera la Cattedrale si trasforma in uno spazio di ascolto e di incontro, dove la musica diventa linguaggio universale capace di unire persone, culture e sensibilità diverse. Un appuntamento atteso, che invita a fermarsi, ad ascoltare, a lasciarsi toccare.

Protagonista questa sera è Noa, conosciuta anche come Achinoam Nini, una delle voci più riconoscibili e amate del panorama musicale internazionale. Il suo stile inconfondibile intreccia tradizioni antiche e sonorità contemporanee, dal jazz al pop d’autore, dando vita a una musica che supera confini e barriere.

Il pubblico italiano la conosce e la apprezza da anni, anche per la sua interpretazione nella colonna sonora del film “La vita è bella” di Roberto Benigni e per le collaborazioni con Nicola Piovani, Gil Dor e Carlo Fava. Ha calcato palcoscenici prestigiosi come il Festival di Sanremo e il Teatro San Carlo di Napoli, conquistando platee sempre diverse.

Ma questa sera, più che un concerto, è un messaggio. Da sempre impegnata nella promozione del dialogo e della pace, Noa porta a Cefalù una testimonianza che va oltre la musica. Il suo impegno per la riconciliazione tra i popoli le ha valso importanti riconoscimenti internazionali, tra cui quelli di Pellegrino della Pace dell’Ordine Francescano di Assisi, Ambasciatrice di Buona Volontà della FAO e Artista per la Pace dell’UNESCO.

L’ingresso in Cattedrale è libero, con accesso consentito dalle 17.30 alle 18.30, fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’inizio del concerto è previsto alle ore 19.

Questa sera, a Cefalù, il Natale si ascolta. E la Pace prende voce.