Solenne celebrazione presso il Comando del Gruppo Carabinieri di Monreale in occasione del Santo Natale

Questa mattina, presso il Comando del Gruppo Carabinieri di Monreale, si è svolta una solenne Celebrazione Eucaristica officiata dal Cappellano Militare dell’Arma dei Carabinieri, Don Salvatore Falzone, in preparazione alla prossima Festività del Santo Natale.

Alla cerimonia hanno partecipato il Comandante del Gruppo Carabinieri di Monreale, Tenente Colonnello Gennaro Petruzzelli, numerosi militari del Gruppo e una qualificata rappresentanza della Sezione Carabinieri in congedo di Monreale, guidata dal Presidente, Maresciallo Giuseppe Cortigiani.

Al termine della Santa Messa, i partecipanti hanno condiviso un momento di fraternità con lo scambio degli auguri, accompagnato dal tradizionale taglio del panettone e da un brindisi augurale per l’anno 2026, suggellando lo spirito di coesione e di comunità che caratterizza l’Arma dei Carabinieri.



Paolo Taormina, giornalista

