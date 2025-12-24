Meteo a Cefalù: che tempo farà a Natale e nei prossimi giorni

Cefalù si sveglia oggi, 24 dicembre, con una domanda che accomuna residenti, famiglie in arrivo e turisti: che tempo farà a Natale e nei giorni successivi? Le ultime previsioni meteo, aggiornate alle prime ore del mattino, offrono finalmente un quadro abbastanza solido e condiviso dai principali portali meteorologici. Il messaggio di fondo è chiaro: niente maltempo estremo, temperature miti per il periodo, ma attenzione a vento e mare.

Vigilia di Natale: tempo stabile e clima mite

La giornata di oggi si presenta prevalentemente serena o poco nuvolosa, con temperature comprese tra 11 e 16 gradi. Tutti i modelli concordano sull’assenza di precipitazioni e su una buona stabilità atmosferica. Il vento soffia debole o moderato dai quadranti meridionali, mentre il mare resta mosso, con temperatura dell’acqua intorno ai 16-17 gradi. Una Vigilia dunque adatta agli spostamenti, alle passeggiate e alle celebrazioni, pur con qualche cautela lungo la costa.

Natale: cielo nuvoloso ma senza pioggia

La giornata di giovedì 25 dicembre sarà caratterizzata da cielo in gran parte nuvoloso, ma senza piogge significative. Le temperature restano miti, con valori compresi tra 10 e 15-16 gradi. Il vento si mantiene presente, soprattutto lungo il litorale, e il mare rimane molto mosso, condizione che invita alla prudenza per attività marine e portuali. Nonostante la copertura nuvolosa, il Natale a Cefalù non sarà rovinato dal maltempo.

Santo Stefano e fine settimana: variabilità in aumento

Tra venerdì 26 e domenica 28 dicembre il tempo resta nel complesso stabile, ma con una nuvolosità più compatta e una leggera tendenza alla variabilità. Le temperature massime oscillano tra 14 e 17 gradi, mentre le minime si attestano attorno ai 9-12 gradi. Secondo alcuni modelli non si escludono brevi rovesci locali, soprattutto tra sabato e domenica, ma senza fenomeni intensi o persistenti.

Dopo Natale: verso un graduale peggioramento

Guardando agli ultimi giorni dell’anno e all’inizio di gennaio, i modelli mostrano una maggiore instabilità. Tra 31 dicembre e i primi giorni del 2026 aumentano le probabilità di piogge, anche moderate, accompagnate da un calo delle temperature e da venti più sostenuti. È però importante sottolineare che, a questa distanza temporale, le previsioni andranno confermate con i prossimi aggiornamenti.

Il punto fermo: niente emergenze gravi, ma attenzione al mare

Il dato più condiviso riguarda il mare, che resterà spesso mosso o molto mosso nei prossimi giorni, con forza del vento tra 3 e 4. Un elemento da non sottovalutare, soprattutto per pescatori, diportisti e attività costiere. Per il resto, non si segnalano condizioni di allerta meteo severa su Cefalù per il periodo natalizio.