Si riunisce il Consiglio comunale di Cefalù

Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Francesco Calabrese, in sessione ordinaria e in forma mista nei giorni 29 e 30 dicembre 2025 alle ore 09:30, presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale (Piazza Duomo).

Ordine del Giorno

Comunicazioni del Presidente. Interpellanze ed interrogazioni. Approvazione integrazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed elenco annuale 2025. Discussione e deliberazione sul Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028. Approvazione del Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028. Approvazione dello schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026/2028 ed elenco annuale 2026. Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028. Ratifica variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 (Delibera di Giunta n. 285 del 15/12/2025). Ratifica variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 (Delibera di Giunta n. 267 del 27/11/2025). Riconoscimento debito fuori bilancio: Sentenza Giudice di Pace di Termini Imerese n. 331/2025. Riconoscimento debito fuori bilancio: Sentenza Giudice di Pace di Termini Imerese n. 290/2025. Riconoscimento debito fuori bilancio: Sentenza Tribunale di Termini Imerese n. 1470/2025. Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche (anno 2024) e relazione servizi pubblici locali 2025. Mozione per l’adeguamento del compenso orario e tutele per il bando “Servizio civico”.

Note operative

In mancanza del numero legale, la seduta è sospesa per un’ora. Se il problema persiste, la seduta è rinviata al giorno successivo alla stessa ora senza ulteriore avviso. Trasparenza: La pubblicità della seduta è garantita tramite registrazione e link accessibile nella sezione “Consiglio on line” del sito istituzionale dell’ente.

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Francesco Calabrese