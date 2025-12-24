Si riunisce il Consiglio comunale di Cefalù

Comune di Cefalù
Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Francesco Calabrese, in sessione ordinaria e in forma mista nei giorni 29 e 30 dicembre 2025 alle ore 09:30, presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale (Piazza Duomo).
Ordine del Giorno
- Comunicazioni del Presidente.
- Interpellanze ed interrogazioni.
- Approvazione integrazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed elenco annuale 2025.
- Discussione e deliberazione sul Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028.
- Approvazione del Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028.
- Approvazione dello schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026/2028 ed elenco annuale 2026.
- Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028.
- Ratifica variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 (Delibera di Giunta n. 285 del 15/12/2025).
- Ratifica variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 (Delibera di Giunta n. 267 del 27/11/2025).
- Riconoscimento debito fuori bilancio: Sentenza Giudice di Pace di Termini Imerese n. 331/2025.
- Riconoscimento debito fuori bilancio: Sentenza Giudice di Pace di Termini Imerese n. 290/2025.
- Riconoscimento debito fuori bilancio: Sentenza Tribunale di Termini Imerese n. 1470/2025.
- Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche (anno 2024) e relazione servizi pubblici locali 2025.
- Mozione per l’adeguamento del compenso orario e tutele per il bando “Servizio civico”.
Note operative
- Numero legale: In mancanza del numero legale, la seduta è sospesa per un’ora. Se il problema persiste, la seduta è rinviata al giorno successivo alla stessa ora senza ulteriore avviso.
- Trasparenza: La pubblicità della seduta è garantita tramite registrazione e link accessibile nella sezione “Consiglio on line” del sito istituzionale dell’ente.
Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Francesco Calabrese