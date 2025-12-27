Trofeo ed esami: brillante chiusura d’anno per la Bushido Lascari

Domenica intensa e ricca di emozioni per la Bushido Lascari, impegnata su due fronti di grande rilievo a suggello dell’anno sportivo 2025. Al PalaRescifina di Messina dieci atleti, tra agonisti e pre-agonisti, hanno partecipato a un trofeo interprovinciale conquistando numerose medaglie, mentre il maestro Stefano Pernice era contemporaneamente a Ostia Lido per sostenere l’esame di 6° Dan.

Un esame di altissimo livello che ha completato una settimana particolarmente significativa per il dojo. Già il venerdì, infatti, era arrivato un altro importante traguardo: il superamento dell’esame di 4° Dan da parte di Giuseppe Baudone, atleta amatore della Bushido Lascari, che ha coronato con successo anni di impegno, studio e preparazione. Un periodo intenso prima della pausa natalizia, capace di regalare soddisfazioni diffuse, dentro e fuori dal tatami.

Ad aprire la competizione è stata la giovanissima Sophie Provenzano che, dopo tre turni di gara, interrompe la sua corsa verso il podio ma porta con sé segnali chiari di crescita e maturazione sportiva. Ottime anche le prove degli Under 10 Aurora Barresi e Dario De Vincenzi, che chiudono rispettivamente al terzo e al quinto posto: due giovani su cui la società ripone grande fiducia.

Il Segreto del Re

di Mario Macaluso È nella classifica dei bestseller Amazon perché appassiona i lettori con un mistero che non li lascia più andare. Se ami le storie che intrecciano storia, intrigo e rivelazioni inaspettate, non perdere Il Segreto del Re: il romanzo di cui tutti parlano e che sta scalando le classifiche Amazon in tutta Italia. 🛒 Acquista su Amazon Basta un click e arriva a casa tua

Sale sul podio anche l’Under 12 Denise Provenzano, che trova il giusto ritmo gara e conquista una meritata medaglia di bronzo. Prestazione positiva, seppur poco fortunata, per il peso massimo Under 12 Rosario Brugnone, che non riesce a superare il turno nonostante un buon livello tecnico espresso.

Nel primo pomeriggio entrano in gara cinque giovani agonisti: tutti a podio, ad eccezione di Gero Costanza Gaglio che, dopo quattro incontri combattuti ad alto livello, chiude comunque con un incoraggiante quinto posto in costante crescita. Medaglia d’oro per il cadetto Michele Accardi, che conquista senza difficoltà il gradino più alto del podio, confermando l’eccellente livello tecnico raggiunto. Ottimi anche i terzi posti di Sofia Zito e Matteo Di Fatta: quest’ultimo protagonista di prove particolarmente brillanti che confermano un percorso di crescita evidente, condiviso anche dalla compagna di squadra.

Chiude il quadro la prestazione di grande spessore di Clarissa Brugnone, terza classificata, che si distingue per tenacia, qualità tecnica e maturità sorprendente, nonostante il poco tempo a disposizione per la preparazione.

Il maestro Stefano Pernice, promosso al grado di 6° Dan, raccoglie così un riconoscimento che rappresenta il coronamento di un autentico percorso di vita e professionale: una vera e propria “laurea nel karate”, frutto di anni di studio, sacrifici e dedizione a questa disciplina sportiva e arte marziale. Le soddisfazioni non si fermano all’agonismo, ma coinvolgono anche il settore amatoriale, come dimostra la promozione al 4° Dan del collesanese Giuseppe Baudone.

Il bilancio finale è estremamente positivo per il dojo Bushido Lascari, che rivolge un sentito ringraziamento a chi ha reso possibile la partecipazione alla gara nonostante l’assenza del maestro: l’aiuto coach Michele Accardi, impegnato in una doppia veste di atleta e coach, l’atleta Diego De Vincenzi insieme al padre Fabrizio e il tecnico accompagnatore Antonio Pisa. Un lavoro di squadra autentico, che ha permesso ai ragazzi di scendere sul tatami con serenità e determinazione, confermando i valori che contraddistinguono la Bushido Lascari.