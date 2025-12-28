Bompietro, il paese che non ti aspetti: 4 bellezze autentiche nelle Madonie

Bompietro non si impone con la grandiosità, ma con una forza più rara: la cura. È un piccolo comune delle Madonie (1.145 abitanti al 30 settembre 2025), adagiato a 685 metri come una terrazza discreta tra vento, campi e frazioni dal nome antico. Qui la Sicilia interna non è un “altrove” dimenticato: è un modo di stare al mondo, con le sue strade essenziali, le sue case nate una alla volta, la memoria delle mani che hanno bonificato, costruito, trasportato pietre e campane, e soprattutto con le feste che ogni anno rimettono insieme la comunità come un nodo ben stretto.

Le cose belle di Bompietro non sono infinite cartoline: sono quattro scene precise, quattro luoghi o tradizioni che raccontano la sua identità meglio di qualsiasi slogan. E, se le segui nell’ordine giusto, ti accorgi che Bompietro non è “piccolo”: è concentrato.

1) La Chiesa Madre: una casa costruita da tutti

La prima bellezza di Bompietro è la sua Chiesa Madre dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, non solo per ciò che rappresenta, ma per come è stata costruita e ricostruita. La storia che emerge dal testo è potente perché è concreta: nel 1790 la chiesa viene ricostruita e ingrandita con la collaborazione di tutti, e quella data non è un dettaglio burocratico, è una firma collettiva.

Il Segreto del Re

Dentro, sopra l’altare, c’è un’iscrizione che suona come una promessa: “DABO GRATIAM POPULO HUIC… 1790”, legata alla citazione dell’Esodo: “Farò sì che questo popolo trovi grazia”. È una frase che sembra scritta apposta per un paese che, da secoli, non chiede scorciatoie: si arrangia, si unisce, si rialza.

E poi ci sono i dettagli che fanno commuovere perché parlano di fatica vera: la pietra trasportata da Geragello e da Chiarisi, massi forati e legati con catene, trascinati dai buoi. La campana grande, proveniente dal monastero di Montevergini di Palermo, portata a spalla da Villalba. Sono immagini che valgono più di un documento: ti dicono che a Bompietro la fede e la comunità non sono concetti astratti, ma lavoro condiviso. Perfino il campanile, eretto nel 1900 dai Pollara di Petralia Sottana, entra in questa narrazione: non un paese chiuso, ma un territorio che dialoga e si aiuta.

2) Le grotte nella arenaria: la Sicilia prima delle case

La seconda bellezza è quella che non tutti cercano, ma che chi ama davvero le Madonie riconosce subito: le tracce di un abitare antico, povero e ingegnoso. Si racconta che i contadini, per un periodo, vivevano in grotte scavate nel terreno arenario, e che alcune sono ancora visibili in Contrada Salerna.

È un dettaglio che illumina l’origine di Bompietro: non nasce come “paese già fatto”, ma come una costellazione di insediamenti legati alla terra. Verso il 1500 arrivano le prime case costruite sui terreni bonificati, e così prendono forma le borgate e le frazioni, spesso con i nomi delle prime famiglie che vi si stabilirono. C’è qualcosa di profondamente siciliano in questa nascita: la terra non è solo paesaggio, è biografia.

E anche il nome “Bompietro” conserva un’aura di racconto orale: forse un “Pietro buono” legato a Guarraia, forse un quadro dei Santi Pietro e Paolo donato dai sopranesi. Non importa quale versione sia “la vera”: importa che qui le parole non sono fredde etichette, ma memorie che passano di bocca in bocca.

3) La festa della Madonna delle Grazie: una devozione che visita le case

La terza bellezza è una tradizione che, da sola, spiega perché i piccoli paesi non muoiono finché sanno ritrovarsi: la festa patronale di Maria Santissima delle Grazie, il 25 e 26 agosto, preceduta dalla “quindicina” più affettuosa che si possa immaginare.

Per quindici giorni la statua della Madonna delle Grazie viene portata in processione dalle donne, su una piccola vara, attraversa quartieri e strade, e soprattutto entra nelle case dei fedeli, dove si recita la Coroncina e il Rosario, e poi si celebra la Messa. È un gesto che trasforma il paese in una casa sola: la devozione non resta chiusa in chiesa, cammina e bussa alle porte, si siede idealmente nelle cucine, ascolta i nomi, le storie, le assenze.

La vigilia del 25 agosto, la processione diventa un quadro corale: lo splendido simulacro della Madonna attraversa le vie principali con la presenza delle confraternite, delle autorità civili e religiose, insieme ai simulacri di San Giuseppe e del Santissimo Crocifisso. Il rientro in chiesa madre è descritto come un momento commovente, e lo si capisce senza bisogno di assistervi: perché in quel rientro c’è sempre qualcosa che ritorna al centro, che rimette ordine nel cuore del paese.

Il 26 agosto la processione si ripete, percorre gran parte delle vie cittadine tra preghiere e commozione, e attorno fioriscono banda, spettacoli, giochi pirotecnici. Ma il senso profondo resta quello: Bompietro, in quei giorni, si riconosce.

4) Locati: la frontiera, la trazzera e la storia dei viandanti

La quarta bellezza è un racconto quasi da romanzo storico, e riguarda Locati, l’unica frazione oggi indicata come tale nel testo, un luogo che per posizione e destino è stato “frontiera” e sosta obbligata.

Locati nasce in un territorio di confine, legato alle dinamiche feudali e alla dogana: qui passavano merci, si pagavano dazi, si attraversavano le antiche vie interne come la regia trazzera Catina–Thermae, l’asse che collegava l’interno a Termini Imerese. Oggi molte di quelle tracce sono diventate strade moderne, ma la sostanza è la stessa: Locati era un punto dove la Sicilia si muoveva, commerciava, viaggiava.

Si racconta anche un episodio che ha il sapore delle cronache nobiliari: Caterina Moncada, legata alla famiglia Ferrandina, che avrebbe donato parti di terra ai poveri dopo aver constatato la difficoltà di coltivare un territorio acquitrinoso. E poi la storia del posto di dogana, delle locande, della necessità di fermarsi per non affrontare di notte il “maluppassu”, il “Mal Passo”, dove i briganti tendevano imboscate. Qui il paesaggio non è solo natura: è geografia umana, fatta di paura, protezione, ospitalità.

Perfino la costruzione di un carcere (che dà nome a una via) diventa un tassello decisivo: attorno a quel presidio nascono insediamenti rurali, case per maestranze e guarnigioni, punti di ristoro per uomini e animali. È una storia ruvida e affascinante: Locati come luogo che ha imparato a esistere perché qualcuno, prima o poi, doveva fermarsi lì.

Un paese agricolo, ma pieno di sapori “di casa”

Sul fondo di queste quattro bellezze c’è la quotidianità laboriosa: Bompietro è un centro agricolo che produce cereali, olio d’oliva, legumi, frutta, mandorle, uva da mosto, e vive anche di allevamento. È l’economia che non fa rumore, ma che dà forma ai sapori delle feste, alle tavole degli emigranti che tornano, alle degustazioni di fine settembre.

E qui si innesta un altro evento che merita attenzione per chi ama le comunità vere: la Festa degli Emigranti, il 23 agosto, nei giorni che precedono la patronale. È il giorno del ritorno, dell’abbraccio, delle voci che cambiano accento ma non appartenenza. E, poco dopo, la Festa dell’Autunno (ultimo sabato e domenica di settembre) con prodotti tipici, gruppi folkloristici e sfilate equestri: un modo per dire che le stagioni, a Bompietro, non passano invano.