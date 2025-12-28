130 anni di Cinema: da una luce tremolante alla memoria del mondo. Tra i film più belli uno è stato girato anche a Cefalù

Centotrent’anni e non dimostrarli. Il Cinema celebra il suo compleanno il 28 dicembre 2025, data che segna una delle più decisive rivoluzioni culturali della modernità. Era il 1895 quando, a Parigi, nel Salon indien del Grand Café di Boulevard des Capucines, i fratelli Auguste e Louis Lumière mostrarono per la prima volta al pubblico immagini in movimento. Il titolo era semplice, quasi dimesso: L’uscita dalle officine Lumière. Eppure, in quella sequenza di operai che attraversano un cancello, il mondo non sarebbe più stato lo stesso.

Oggi, là dove tutto ebbe inizio, una targa ricorda l’evento. Varcare quel luogo significa entrare in uno spazio sospeso tra storia e immaginazione: un caffè letterario, una piccola area espositiva, una biblioteca ordinata per autori e generi, come se il Cinema, fin dall’inizio, avesse intuito di essere anche scrittura, memoria, racconto del tempo.

Paradossalmente fu proprio Louis Lumière a pronunciare una delle frasi più celebri e più smentite della storia: «Il cinema è un’invenzione senza futuro». Nulla di più lontano dal vero. Da quella intuizione tecnica, fragile e pionieristica, è nato un linguaggio universale, capace di parlare a ogni latitudine, di attraversare guerre e rivoluzioni, di trasformarsi senza mai perdere la propria anima.

In 130 anni il Cinema ha cambiato forma, supporto, velocità. Dal muto al sonoro, dal bianco e nero al colore, dalla sala buia alle piattaforme digitali. Eppure resta intatta la sua essenza: raccontare l’umano, custodire emozioni, dare corpo ai sogni. Non è un caso che, nonostante l’evoluzione tecnologica, l’esperienza della sala continui a essere percepita come un rito, una liturgia laica in cui lo spettatore si consegna alla luce che danza sullo schermo.

Tra i film più amati in assoluto, autentico emblema di questa dimensione sacrale del Cinema, brilla Nuovo Cinema Paradiso (1988), capolavoro di Giuseppe Tornatore. Un film che non racconta soltanto una storia, ma il Cinema stesso: la sua capacità di educare allo sguardo, di unire generazioni, di diventare memoria collettiva. Non è un dettaglio marginale che alcune delle sue scene siano state girate anche a Cefalù, luogo che, con la sua luce mediterranea e la sua architettura senza tempo, si è fatto scenografia dell’anima. Cefalù, come il Cinema Paradiso del film, diventa spazio della nostalgia, dell’infanzia, del ritorno.

Tornatore, figlio della Sicilia e poeta dell’immagine, ha saputo trasformare il Cinema in una confessione intima e universale, ricordandoci che ogni proiezione è anche un atto d’amore verso il passato. E forse è proprio questo il segreto della longevità del Cinema: la sua capacità di rinnovarsi senza recidere le radici, di guardare avanti continuando a ricordare.

Dalla prima proiezione dei Lumière alle nuove piattaforme globali, 130 anni non sono che l’inizio. Perché il Cinema, più che un’invenzione, è una vocazione: quella di fermare il tempo, di dare forma alla memoria, di raccontare, ancora e sempre, la grande avventura dell’uomo.

Auguri, dunque, al Cinema. E buon compleanno a un’arte che, a ogni nuova luce che si accende sullo schermo, continua a nascere.