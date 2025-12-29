Il Comune di Cefalù ha emanato le ordinanze che regolano la somministrazione di bevande e i botti di fine anno

Per garantire la massima sicurezza a quanti parteciperanno al Capodanno in piazza Duomo a Cefalù e in occasione della programmazione del “Magico Natale a Cefalù”, durante i giorni degli spettacoli dal vivo, il sindaco Daniele Tumminello ha firmato due ordinanze che regolano la somministrazione di bevande e i botti di fine anno.

Per quanto concerne la somministrazione e il consumo di bevande l’ordinanza prevede che:

Dalle ore 21.00 del 27, 28, 29 e 30 dicembre 2025 fino alle ore 03.00 del giorno immediatamente successivo a ciascuno di quelli sopra indicati, e dalle ore 21.00 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 06.00 del 1 gennaio 2026 agli esercizi commerciali ed esercizi pubblici di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ricadenti entro il perimetro di Piazza Duomo, il divieto di vendita per asporto, sia in forma fissa, sia in forma ambulante, di bevande di vario genere in contenitori di vetro e/o metallo;

Il divieto di introduzione, all’interno dell’aria di Piazza Duomo, appositamente delimitata per lo stazionamento del pubblico, di oggetti in vetro e/o metallo e corpi contundenti potenzialmente atti a produrre lesioni, nonché di materiale esplosivo (petardi, mortaretti, fuochi pirotecnici e similari) in occasione delle manifestazioni “Magico Natale a Cefalù” dei giorni 27, 28, 29, 30, 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026.

Sul fronte della sicurezza legata ai botti di Capodanno è ordinato di divieto di:

effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico dalle ore 08:00 di mercoledì 31 dicembre 2025 alle ore 24:00 di giovedì 1 gennaio 2026; 2.

dell’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 T.U.L.P.S. dalle ore 08:00 di mercoledì 31 dicembre 2025 alle ore 24:00 di giovedì 1 gennaio 2026;

dell’utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette dalle ore 08:00 di mercoledì 31 dicembre 2025 alle ore 24:00 di giovedì 1 gennaio 2026.

L’inosservanza delle ordinanze porterà alle sanzioni previste dalla legge.



IL PRESENTE ARTICOLO HA SOLO VALORE GIORNALISTICO.

LEGGI LE ORDINANZE COMPLETE ALL’ABO PRETORIO DEL COMUNE.