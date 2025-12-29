A Cefalù il Torneo Giardina di Volley: la XXIX Edizione si avvicina

Manca poco al tradizionale Torneo Giardina, un evento che celebra non solo lo sport, ma anche la memoria di un pilastro della comunità di Cefalù: Salvatore Giardina.

Quest’anno il torneo assume un significato ancora più profondo, poiché ricorre il 50° anniversario della scomparsa di Salvatore Giardina e il figlio Saro, da sempre vicino all’ambiente pallavolistico cefaludese, ricorderà il padre con il Torneo in suo onore giunto alla XXIX edizione.

Salvatore Giardina è stato una figura di spicco nel panorama cefaludese contribuendo alla crescita economica e sociale della città. La Targa è a lui dedicata ed è una delle più longeve manifestazioni sportive di Cefalù. Il suo impegno, la sua passione e la sua dedizione hanno lasciato un segno indelebile, gettando le basi per le attività che animano la nostra città ancora oggi. Ricordarlo è un dovere, e farlo con una manifestazione sportiva che unisce e celebra i valori in cui credeva è l’omaggio più bello.

XXIX Memorial Salvatore Giardina

Quando: 4 gennaio 2026

Dove: Pala Ignazio Cefalù

GARA 1 FEMMINILE

SICILIA IN VACANZA KEPHA 2.0 – AFH SERVICE ALTAVILLA MILICIA

GARA 2 MASCHILE

FARMACIA VACANTI PRG IISS J. DEL DUCA KEPHA 2.0 – ACQUA SABRINELLA

Formula di Gioco

Quest’anno nuova formula: due società, Kepha 2.0 & Palma Team Altavilla, si sfideranno sia al femminile che al maschile.

Squadre partecipanti al femminile:

Sicilia In vacanza Kepha 2.0 (campionato Serie D F girone A)

Afh Service Altavilla Milicia (campionato Serie D F girone B)

Squadre partecipanti al maschile:

Farmacia Vacanti Progetto IISS J. Del Duca Kepha 2.0 (campionato Serie D M girone A)

Acqua Sabrinella (campionato Serie C M girone A)

Il vincitore del Torneo Giardina 2026 sarà decretato in base al Punteggio a Squadra: vincerà il Torneo la società (Kepha o Altavilla) che conquisterà il maggior numero di set totali sommati tra le partite maschili e femminili.

Le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set con il terzo set obbligatorio.

Novità: rispetto alle passate stagioni, quest’anno ospiteremo una giuria composta da personalità del panorama pallavolistico siciliano vicine a Cefalù e che sono state legate alla storia di questa manifestazione.

A loro il compito di decretare l’MVP sia al maschile che al femminile e scegliere il migliore giocatore/giocatrice Under19 della manifestazione.

A dirigere gli incontri arbitri di eccezione del panorama nazionale: Domenico Maria Papa, primo storico organizzatore del torneo e attualmente Responsabile Territoriale Arbitri Udine.

Saranno inoltre presenti il Vicepresidente Regionale Roberto Mormino e il Presidente Provinciale Eduardo Camilleri, ospite d’eccezione sarà Salvatore Gugliuzza, che rappresenta la storia della pallavolo a Cefalù. A presentare l’evento il Prof. Pino Simplicio.

Lo staff della Kepha2.0 continua comunque a lavorare per altre sorprese da confermare

Un sentito grazie va agli sponsor che ci accompagneranno nella XXIX edizione della manifestazione, Pasticceria Sferruzza, La Baguette e Alchimia. Insieme al loro sostegno e al sostegno di tutte la attività del territorio che ci seguono e sostengono per tutta la durata della stagione siamo lieti di organizzare il Trofeo dedicato alla memoria di Salvatore Giardina, per onorare la sua eredità e vivere una giornata all’insegna dello Sport, dell’amicizia e del ricordo.

Vi aspettiamo numerosi, non mancate a questo importante appuntamento!