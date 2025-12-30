Collesano, perla delle Madonie: 7 cose bellissime tra Targa Florio, castello e riti antichi

Collesano è uno di quei paesi delle Madonie che, appena lo nomini, ti restituisce due immagini insieme: la pietra antica dei borghi d’altura e il rombo elegante della Targa Florio che, per decenni, ha trasformato queste strade in leggenda. Sta a 468 metri, adagiato lungo il declive di una vallata ampia, tra torrenti e rilievi che sembrano disegnati per cambiare colore a ogni stagione. E proprio questa è la sua magia: Collesano non è mai “una cosa sola”. È storia normanna e memoria araba, è castello e basilica, è bosco e vigneto, è riti di Settimana Santa e festa patronale che accende il paese a fine maggio.

Ecco le 7 cose belle di Collesano: sette motivi per cui vale la pena salirci, camminarlo con calma e lasciarsi guidare dai dettagli.

1) Il Museo della Targa Florio

La prima cosa bella di Collesano è la sua firma inconfondibile: la Targa Florio. Non è solo un ricordo sportivo: è un pezzo di identità locale. Collesano è stato uno dei passaggi principali della competizione, e oggi custodisce questa memoria in un museo dedicato, che funziona come una macchina del tempo. Anche se non sei un “malato di motori”, lì dentro capisci una cosa: la Targa Florio non era soltanto velocità, era territorio, coraggio, tecnica, folla, polvere, curve raccontate come poesie. È una di quelle esperienze che cambiano lo sguardo: dopo, quando giri per le strade attorno, ti sembra di sentire ancora l’eco delle auto e dell’entusiasmo.

Il Segreto del Re

di Mario Macaluso È nella classifica dei bestseller Amazon perché appassiona i lettori con un mistero che non li lascia più andare. Se ami le storie che intrecciano storia, intrigo e rivelazioni inaspettate, non perdere Il Segreto del Re: il romanzo di cui tutti parlano e che sta scalando le classifiche Amazon in tutta Italia. 🛒 Acquista su Amazon Basta un click e arriva a casa tua

2) Il castello medievale

Collesano ha un castello che non si presenta con l’aria “perfetta” del monumento restaurato: oggi è in stato di rudere, e proprio per questo è potentissimo. È un luogo che parla di dominazioni, trasformazioni, terremoti, adattamenti. Nato come fortificazione, poi convertito in palazzo residenziale, poi colpito e reso inagibile, il castello è diventato nel tempo una sorta di “ossatura” urbana: intorno e sulle sue mura si sono addossate costruzioni, si è formato un quartiere, è cresciuta la vita. È una lezione siciliana in pochi metri: qui la storia non viene rimossa, viene riutilizzata. E camminando nella zona antica ti accorgi che il castello non è solo un resto: è un centro di gravità, uno scenario che spiega perché Collesano abbia quel carattere fiero e stratificato.

3) La Torre di guardia: il dettaglio normanno

C’è un elemento che spesso passa inosservato a chi visita in fretta, ma che a Collesano è una piccola meraviglia: la Torre di guardia. Nata come struttura isolata, è stata poi inglobata nella Chiesa Madre durante la costruzione, diventandone campanile per secoli. È uno di quei segni architettonici che ti fanno capire quanto, nei borghi siciliani, le funzioni cambino ma le pietre restino a parlare. La torre, con la sua pianta quadrata e l’elegante bifora nella seconda elevazione, è un ponte tra difesa e culto, tra medioevo e comunità. Un simbolo perfetto di Collesano: un paese che sa trasformarsi senza perdere memoria.

4) La Chiesa Madre Basilica di San Pietro

La quarta cosa bella è il cuore religioso e identitario del paese: la Chiesa Madre Basilica di San Pietro. Qui non si entra soltanto per “vedere” un edificio, ma per sentire l’atmosfera di un centro che, per secoli, ha riconosciuto in questa basilica il proprio punto di incontro. La Sicilia dei paesi è così: la chiesa madre è anche archivio emotivo, luogo della voce collettiva, spazio dove la bellezza non serve a stupire, ma a custodire. E a Collesano questa dimensione è fortissima, perché la vita religiosa si intreccia con confraternite, processioni, riti antichi, tradizioni che non sono folklore da cartolina: sono gesti che ancora oggi dicono “noi”.

5) La festa di Maria SS. dei Miracoli

La quinta cosa bella è una data che, per i collesanesi, ha un peso speciale: 25, 26 e 27 maggio. La festa patronale di Maria SS. dei Miracoli è il momento in cui il paese cambia ritmo e si riconosce. La processione del 26 attraversa le vie come un filo che unisce generazioni, famiglie, quartieri. E c’è un dettaglio di grande forza: la devozione è legata a una tela antica, un’Annunciazione con simboli ricchi e significati profondi, che nei secoli è stata restaurata e ritoccata, portando dentro la propria immagine anche le tracce del tempo.

Qui la bellezza non è solo religiosa: è sociale. È l’idea che una comunità possa ritrovarsi intera attorno a un rito. E quando una festa riesce a richiamare anche chi vive lontano, quando diventa un appuntamento atteso “ovunque tu sia”, allora non è soltanto una festa: è un ritorno.

6) Monte d’Oro

Tra le meraviglie più sorprendenti di Collesano c’è Monte d’Oro, un sito archeologico e ambientale che racconta due storie insieme: quella dell’insediamento medievale distrutto e abbandonato, e quella della montagna come ecosistema vivo. Qui trovi tracce di presenza umana antica, reperti, memorie di un abitato che, a un certo punto, cambia destino. Ma trovi anche l’altra faccia, quella naturale: la roccia con i segni del carsismo, le forme del rilievo, le cavità e le doline, le praterie e le garighe, la vegetazione che resiste ai frequenti incendi.

E poi la fauna, con rapaci e uccelli che sono quasi “firma” madonita: vedere o anche solo immaginare poiana, gheppio, grillaio, coturnice siciliana e il raro capovaccaio in un’area così significa comprendere quanto Collesano non sia solo paese, ma territorio, respiro, silenzio ampio.

7) La Settimana Santa e la Casazza

La settima cosa bella è quella che non puoi fotografare davvero, perché è fatta di atmosfera: i riti della Settimana Santa. A Collesano il Giovedì Santo è segnato dai Sepolcri e dalla lavanda dei piedi in Chiesa Madre; il Venerdì Santo diventa un doppio racconto, prima con la Cerca, poi con la processione serale della “Morti e Passioni”, in cui partecipano confraternite e simulacri, e il paese si muove come un unico corpo.

E accanto a questi riti c’è un capitolo ancora più particolare, quasi unico: la Casazza. Non è un evento fisso ogni anno: è una rappresentazione complessa, teatrale, itinerante, con decine di quadri mobili che mettono in scena la vita, morte, passione e resurrezione di Cristo. Quando una comunità costruisce un teatro sacro così articolato, sta dicendo qualcosa di profondo: che la memoria non è solo da ricordare, è da far vivere. Ed è proprio questo che rende Collesano speciale: qui la tradizione non è un museo, è un linguaggio che può tornare a parlare.

Collesano, in fondo, è un paese che ti prende per mano con due promesse: la prima è che troverai bellezza “alta”, fatta di pietra e secoli; la seconda è che troverai bellezza “viva”, fatta di riti, persone, feste e strade che hanno conosciuto la storia anche attraverso il rumore di un motore. È Madonie in versione completa: natura, memoria, identità.