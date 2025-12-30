Menu da asporto per Capodanno: ecco la proposta del Baglio del Falco

Il Capodanno è uno dei momenti più attesi dell’anno: una serata da vivere con le persone care, tra brindisi, sorrisi e piatti speciali. Ma non tutti hanno voglia di passare ore ai fornelli, soprattutto dopo le intense giornate delle feste. Proprio per questo, il menu da asporto per Capodanno del Baglio del Falco rappresenta una soluzione ideale per chi desidera portare in tavola un cenone di qualità, curato nei minimi dettagli, senza rinunciare al comfort di casa.

Situato a Cefalù, il Baglio del Falco è da anni un punto di riferimento per chi ama la cucina di mare, la tradizione siciliana e un’atmosfera accogliente. Per la notte di San Silvestro propone un menu completo, elegante e ben bilanciato, al prezzo di 35 euro a persona, pensato per soddisfare anche i palati più esigenti.

Un Capodanno speciale, senza stress

Organizzare un cenone di Capodanno può diventare complicato: la scelta dei piatti, la spesa, i tempi di preparazione, il rischio di arrivare a mezzanotte già stanchi. Optare per un menu da asporto di livello permette invece di concentrarsi su ciò che conta davvero: la compagnia, il clima di festa e il piacere di mangiare bene.

La proposta del Baglio del Falco nasce proprio con questo obiettivo: offrire un’esperienza gastronomica completa, con piatti di mare freschi e preparazioni curate, facili da rigenerare o servire direttamente, mantenendo intatta la qualità del ristorante.

Antipasti: il mare apre le danze

Il menu si apre con una selezione di antipasti che raccontano tutta la freschezza e l’eleganza della cucina marinara.

Insalata di mare

Un grande classico delle feste, preparato con molluschi e crostacei selezionati. L’insalata di mare del Baglio del Falco è leggera ma saporita, condita con olio extravergine d’oliva, limone e aromi mediterranei. È il piatto perfetto per iniziare il cenone con equilibrio e raffinatezza.

Salmone affumicato

Il salmone affumicato aggiunge una nota più delicata e sofisticata. Morbido, profumato e dal gusto rotondo, rappresenta uno degli antipasti più amati nei menu delle grandi occasioni, capace di mettere tutti d’accordo.

Alici marinate

Le alici marinate completano il trio degli antipasti con un tocco profondamente mediterraneo. Fresche, saporite e ben bilanciate tra acidità e dolcezza, sono un omaggio alla tradizione siciliana e al pesce azzurro, protagonista indiscusso della cucina locale.

Primo piatto: lasagnetta ai frutti di mare

Il cuore del menu è la lasagnetta ai frutti di mare, un primo piatto che unisce la ricchezza della pasta al forno alla leggerezza e al profumo del mare. La pasta, sottile e ben strutturata, accoglie un ripieno generoso di frutti di mare, arricchito da un condimento delicato che non copre ma esalta i sapori.

È un piatto ideale per una serata importante come il Capodanno: appagante, elegante e capace di soddisfare anche chi ama i primi piatti più strutturati, senza risultare eccessivo.

Secondi piatti: qualità e semplicità che convincono

Il menu prosegue con un secondo piatto completo, pensato per offrire varietà e gusto.

Ricciola alla griglia

La ricciola è un pesce pregiato, dalla carne compatta e dal sapore deciso. Preparata alla griglia, mantiene tutta la sua naturale bontà, risultando leggera ma estremamente gustosa. Una scelta perfetta per chi ama il pesce nella sua forma più autentica.

Gambero arrosto e patate al forno

Accanto alla ricciola troviamo il gambero arrosto, profumato e saporito, accompagnato da patate al forno dorate e fragranti. Un abbinamento classico, rassicurante e sempre vincente, che chiude il percorso salato del menu in modo completo e soddisfacente.

Un prezzo accessibile per un menu completo

Uno degli aspetti più interessanti della proposta è senza dubbio il prezzo: 35 euro per un menu di Capodanno a base di pesce, con più portate e materie prime di qualità, rappresentano un ottimo equilibrio tra costo e valore.

È una soluzione ideale sia per famiglie sia per gruppi di amici che vogliono festeggiare a casa senza rinunciare a un cenone degno di un ristorante.

Il Baglio del Falco: una garanzia a Cefalù

Il Baglio del Falco non è solo un ristorante, ma un luogo che negli anni ha saputo costruire un’identità precisa. L’ambiente richiama il fascino dei bagli siciliani, unito a una gestione moderna e attenta ai dettagli. La cucina si basa su ingredienti freschi, selezionati con cura, e su ricette che rispettano la tradizione senza rinunciare a un tocco contemporaneo.

Oltre ai piatti di pesce, il locale è apprezzato anche per la sua pizza e per l’atmosfera accogliente, che lo rende una scelta frequente sia per i residenti sia per i visitatori di Cefalù.

Informazioni utili e prenotazioni

Il menu da asporto per Capodanno è disponibile su prenotazione. Considerata la grande richiesta tipica delle festività, è consigliabile prenotare con anticipo.

📞 Telefono per prenotazioni: 0921 420820

📍 Località: Cefalù (PA)

Il ritiro è organizzato in modo da garantire puntualità e qualità, permettendo di arrivare a casa con tutto pronto per iniziare la serata senza pensieri.

Conclusione

Scegliere il menu da asporto per Capodanno del Baglio del Falco significa regalarsi una serata speciale, all’insegna del buon cibo e della tranquillità. Antipasti di mare, un primo raffinato, secondi gustosi e un prezzo accessibile rendono questa proposta una delle più interessanti per chi festeggia il Capodanno a casa, ma non vuole scendere a compromessi sulla qualità.

Un modo perfetto per salutare l’anno che finisce e brindare a quello nuovo con gusto, eleganza e zero stress. 🎉🍾