“L’acqua fresca” vince il Festival del Cinema di Cefalù 2025

È L’acqua fresca, film diretto da Marianna Sciveres, a vincere il Festival del Cinema di Cefalù 2025, conquistando il premio come miglior film e imponendosi come una delle opere più intense e sorprendenti di questa edizione. A decretarne la vittoria è stata la Giuria del Festival, che ha riconosciuto nel film una rara capacità di unire leggerezza narrativa e profondità emotiva, restituendo al cinema il suo ruolo più autentico: quello dell’ascolto.

Nella motivazione ufficiale, la Giuria sottolinea come L’acqua fresca riesca a raccontare lo spaesamento contemporaneo «attraverso la grazia della commedia, senza mai rinunciare alla complessità dei sentimenti». Un cinema che sceglie la misura, il silenzio, l’attenzione ai dettagli come forma etica prima ancora che estetica, trasformando case, stanze e gesti quotidiani in veri e propri luoghi di rivelazione emotiva. Una Sicilia lontana da ogni cartolina, raccontata non come semplice scenario, ma come organismo sensibile che ascolta e accoglie.

La vittoria di L’acqua fresca rappresenta uno dei momenti più significativi del Festival del Cinema di Cefalù 2025, un’edizione che ha confermato la vocazione della rassegna a valorizzare opere capaci di interrogare il presente senza urlare, di restare nella corrente della vita con dolcezza e coraggio. Un cinema che non cerca scorciatoie narrative, ma sceglie la vicinanza, la delicatezza, la complessità umana.

Il Segreto del Re

Il film di Marianna Sciveres si presenta come una commedia degli equivoci lieve e stratificata, in cui il sorriso non cancella le ferite, ma le rende dicibili. Al centro del racconto c’è George, discografico inglese cinquantenne, ipocondriaco e inquieto, che torna in Sicilia inseguendo un ricordo adolescenziale. Un ritorno che non ha nulla di nostalgico, ma che diventa occasione di smarrimento e, insieme, di possibile trasformazione. Il suo corpo fuori controllo, la sua ansia costante, si rivelano prima ostacoli e poi passaggi obbligati verso un cambiamento inatteso.

L’incontro con Lucia, fruttivendola catanese ironica, generosa e segnata da ferite mai del tutto rimarginate, apre uno spazio nuovo. Due solitudini che si urtano e si riconoscono, senza cercare di aggiustarsi a vicenda. È in questo incontro, fatto di gesti minimi e parole spesso imperfette, che il film trova il suo cuore più autentico. Un solo giorno può davvero cambiare tutto, quando qualcuno ci guarda senza volerci correggere.

La regia di Sciveres, maturata dopo anni di esperienza come scenografa, rivela una sensibilità profonda per gli spazi e per il loro valore emotivo. Le case non sono semplici contenitori, ma presenze vive. Le stanze si dilatano o si restringono seguendo gli umori dei personaggi, i dettagli visivi diventano indizi interiori. La Sicilia che emerge è concreta, domestica, vibrante: mercati, cucine, cortili, soglie attraversate con rispetto. Una Sicilia che sa ancora ascoltare.

Girato tra Catania, Aci Trezza e altri luoghi di una Sicilia non addomesticata, L’acqua fresca rifiuta la tentazione della risposta facile. Il film non pretende di spiegare, ma di restare. Di ascoltare il rumore delle stoviglie, le risate spezzate, il silenzio che segue una porta chiusa. È proprio in questo ascolto che trova il suo respiro più profondo. Come suggerisce una delle frasi chiave dell’opera, la leggerezza non è assenza di peso, ma capacità di stare insieme nella corrente.

Il cast contribuisce in modo decisivo alla forza del racconto. Jonathan Cake costruisce un personaggio trattenuto e ironico, attraversato da una malinconia silenziosa e mai esibita. Lucia Sardo offre una prova luminosa e complessa, capace di tenere insieme esuberanza e vulnerabilità, tenerezza e furia. Accanto a loro, un ensemble corale misurato e coerente restituisce un’umanità fatta di sfumature, esitazioni e silenzi.

Con questo premio, il Festival del Cinema di Cefalù celebra non solo un film, ma una precisa idea di cinema: una forma di vicinanza e di cura, un gesto semplice e necessario. L’acqua fresca non promette miracoli, ma invita a riconoscere il sapore della vita nei dettagli inattesi, nei vuoti che diventano accoglienza. Un film che ricorda come, a volte, la felicità sia solo un bicchiere offerto senza spiegazioni. E che proprio da quel gesto minimo possa nascere il racconto più vero.

Questa vittoria rafforza il ruolo del Festival come spazio di ascolto e di ricerca, capace di intercettare un cinema che parla al presente senza rinunciare alla profondità, e che trova proprio a Cefalù il luogo ideale per essere riconosciuto e condiviso.