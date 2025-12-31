I 10 libri italiani più belli del 2025: ecco la classifica

Ci sono classifiche che sommano titoli. E poi ci sono classifiche che provano a raccontare un anno. Il 2025, per chi legge narrativa italiana, è stato un anno in cui i romanzi hanno smesso di “intrattenere” e hanno ricominciato a fare quello che sanno fare meglio: mettere in crisi le certezze, aprire ferite utili, accendere una luce dove nessuno guardava più.

Questa è la classifica: dieci romanzi che nel 2025 hanno lasciato un segno. E accanto ai libri usciti quest’anno, abbiamo scelto di tenere anche due titoli “onda lunga”: quelli che nel 2025 non hanno smesso di crescere, di passare di mano, di tornare nelle conversazioni, come fanno le storie vere.

1) L’anniversario – Andrea Bajani

È il romanzo che nel 2025 ha avuto la forza di pronunciare un tabù con una calma disarmante: la famiglia come totalitarismo, la liberazione come gesto definitivo. Qui non c’è spettacolo del dolore: c’è lucidità. E quella lucidità, pagina dopo pagina, diventa un atto di salvezza. Un libro che non ti chiede di essere d’accordo: ti chiede di guardare.

Il Segreto del Re

di Mario Macaluso È nella classifica dei bestseller Amazon perché appassiona i lettori con un mistero che non li lascia più andare. Se ami le storie che intrecciano storia, intrigo e rivelazioni inaspettate, non perdere Il Segreto del Re: il romanzo di cui tutti parlano e che sta scalando le classifiche Amazon in tutta Italia. 🛒 Acquista su Amazon Basta un click e arriva a casa tua

2) Il Segreto del Re – Mario Macaluso

Al secondo posto, il romanzo che porta Cefalù dentro una storia più grande di qualsiasi cartolina: la Sicilia normanna, Ruggero II, e soprattutto il punto cieco della memoria, ciò che il potere cancella e riscrive. Il Segreto del Re non si limita a raccontare un enigma storico: costruisce una tensione in cui il lettore diventa parte del patto, custode di qualcosa che cambia lo sguardo sul presente. È un libro che, una volta chiuso, continua a lavorare.

3) L’orologiaio di Brest – Maurizio de Giovanni

Il tempo, qui, non è soltanto una misura: è una ferita. De Giovanni scrive un romanzo in cui la memoria ritorna come prova, e il rapporto tra padri e figli diventa la chiave più misteriosa di tutte. Sullo sfondo, l’Italia della notte repubblicana: segreti, ombre, verità che chiedono di essere guardate senza sconti. È una storia che scava e che, scavando, riordina.

4) La bugia dell’orchidea – Donato Carrisi

Questo è il thriller che ti tende una trappola gentile: ti convince di avere tutte le risposte, e poi ti fa capire che la risposta sei tu. Carrisi gioca con la percezione, con la fiducia che accordiamo alle verità comode, e trasforma il lettore in una figura attiva, quasi “complice”. Un romanzo che non finisce: cambia forma.

5) Tanta ancora vita – Viola Ardone

Quando un libro riesce a parlare di guerra senza urlare, e di cura senza retorica, succede qualcosa di raro. Ardone costruisce un incontro che ricompone la speranza, ma senza chiudere gli occhi sul dolore. È un romanzo in cui l’umanità non è un concetto: è un gesto quotidiano. E proprio per questo, resta.

6) Di madre in figlia – Concita De Gregorio

Tre generazioni, tre voci, tre stagioni della vita: un filo femminile che attraversa epoche e segreti. De Gregorio scrive un romanzo breve, ma densissimo, che sa essere tenero e tagliente nello stesso respiro. La cura come salvezza e rischio, l’amore come dosaggio, la libertà come eredità irregolare: una storia che risuona perché sembra parlare anche di noi.

7) Verrà l’alba, starai bene – Gianluca Gotto

C’è un tipo di romanzo che intercetta il presente non per commentarlo, ma per offrirgli un passaggio. Questo è uno di quelli. Dolore, fuga, controllo, solitudine: temi che nel 2025 hanno riguardato moltissime persone. Gotto li intreccia con un percorso di trasformazione che non promette miracoli, ma una possibilità concreta: attraversare la notte senza sentirsi sbagliati.

8) La volta giusta – Lorenza Gentile

Una locanda in un borgo, una donna che resta sola dentro un sogno non suo, e una comunità che diventa rete. È un romanzo luminoso, ma non ingenuo: sotto la grazia c’è la domanda più difficile di tutte, quella dell’identità. Quando è la volta giusta per diventare sé stessi? Gentile risponde senza sermoni: con una storia che fa bene.

9) Tutta la vita che resta – Roberta Recchia (onda lunga 2025)

Non è uscito nel 2025, ma nel 2025 è diventato per molti un libro necessario. Perché alcune storie non appartengono a un anno: appartengono al momento in cui siamo pronti a leggerle. Lutto, vergogna, affetto, segreti indicibili: Recchia scrive con delicatezza e potenza, e ti accompagna dentro una famiglia che tenta di ritrovarsi. È uno di quei romanzi che non “passano”: si depositano.

10) Succede sempre qualcosa di meraviglioso – Gianluca Gotto (onda lunga 2025)

Altro titolo che nel 2025 ha continuato a circolare come una bussola emotiva. Un viaggio di rinascita, un incontro che sposta il destino, una ricerca della serenità che non si vergogna di essere semplice. Non è il libro più duro, né il più sperimentale. Ma è stato, per tanti, quello giusto nel momento giusto. E questa, a volte, è la forma più concreta della letteratura.