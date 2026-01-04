Cefalù nel 2036: i luoghi restano, la città scompare. Uno scenario possibile

È il 2036 e Cefalù, osservata dall’esterno, sembra aver vinto la sfida della conservazione. La Cattedrale è perfettamente mantenuta, le chiese sono integre, il museo esiste ancora, il teatro comunale apre a periodi. Tutto è in piedi. Tutto è accessibile. Eppure nulla di tutto questo è più vissuto dalla comunità che un tempo dava senso a quei luoghi. La città ha conservato i muri, ma ha perso ciò che accadeva dentro. E quando questo accade, il cambiamento non è estetico: è antropologico.

Nel 2036 la Cattedrale di Cefalù non è chiusa. È sempre aperta. Ma non è più il cuore della città. Non ci sono più pontificali solenni con il vescovo, non perché siano vietati, ma perché non esiste più una comunità numerosa e compatta che li renda necessari. Le grandi celebrazioni che un tempo scandivano l’anno liturgico e la vita cittadina sono state progressivamente ridotte, poi svuotate, poi spostate altrove. Oggi la Cattedrale è attraversata ogni giorno da centinaia di persone, ma quasi nessuna di esse appartiene alla città. È uno spazio perfettamente funzionante, ma spiritualmente disabitato. Un luogo che non raccoglie più il popolo nei momenti decisivi della vita non è più una Cattedrale: è una sala monumentale.

Lo stesso accade nelle chiese. Nel 2036 molte non celebrano più la messa regolarmente. Non perché siano state sconsacrate, ma perché non c’è più un’assemblea stabile che le attraversi. Le porte si aprono a orari fissi, spesso solo per la visita. Le liturgie, quando ci sono, sono rare, marginali, quasi private. Le chiese sono diventate luoghi silenziosi non per raccoglimento, ma per assenza. E davanti all’ingresso, sempre più spesso, a regolare l’accesso, a distribuire informazioni, a controllare i flussi, ci sono persone che non hanno alcun legame con quella storia, con quei riti, con quella memoria. Non perché non siano capaci, ma perché la comunità che avrebbe dovuto esserci non c’è più. La città non trasmette più se stessa nemmeno nei suoi luoghi sacri.

Il Segreto del Re

Nel 2036 il Museo Mandralisca esiste ancora, ma non è più un luogo cittadino. Chiude per lunghi mesi all’anno, quelli in cui i flussi non giustificano l’apertura. Le scuole locali non lo frequentano più come spazio educativo continuo. I ragazzi crescono senza attraversarlo, senza riconoscerlo come parte della propria formazione. Nei periodi di apertura, all’ingresso, dietro il banco, nelle sale, la gestione è affidata a personale che cambia spesso, che arriva da fuori, che conosce il museo come luogo di lavoro, non come eredità culturale. La memoria di Cefalù è diventata qualcosa da spiegare agli altri, non più qualcosa da condividere tra chi vive la città. Un museo che non è più abitato dai residenti non custodisce identità: la esporta.

Il teatro comunale nel 2036 è forse il segnale più crudele. La struttura è intatta, la sala funziona, il calendario esiste. Ma non esistono più artisti residenti che se ne servano. Non ci sono compagnie locali, non ci sono musicisti, attori, tecnici che lo vivano come casa. Gli eventi arrivano dall’esterno, restano il tempo di una sera, poi vanno via. Il teatro non è più un luogo di produzione culturale, ma uno spazio affittabile, gestito da personale che cambia, che non conosce le stagioni artistiche del passato, che non ha memoria dei nomi, delle voci, delle storie che lo hanno abitato. Una città che non produce più cultura propria, ma la importa a pacchetto, ha già perso la sua voce.

Anche il centro storico nel 2036 è perfetto, ma senza tempo. Le case sono ristrutturate, le strade curate, le insegne ordinate. Ma i residenti stabili sono pochissimi. Le persone cambiano continuamente. I volti non si riconoscono. I ritmi sono quelli del passaggio, non della permanenza. Anche qui, a gestire aperture, ingressi, servizi, sono sempre più spesso persone che arrivano da fuori, che non hanno alcun legame con il quartiere, perché il quartiere non esiste più come comunità. Esiste come scenario.

E così accade la cosa più drammatica: nel 2036 Cefalù non ha perso i suoi luoghi simbolici, ma ha perso il rapporto vitale con essi. La Cattedrale senza popolo, le chiese senza assemblea, il museo senza cittadini, il teatro senza artisti, il centro storico senza residenti sono il segno di una città che espone se stessa, ma non si abita più. I luoghi aprono, funzionano, producono accessi. Ma non producono più appartenenza.

Quando una città arriva a questo punto, non serve che qualcuno la distrugga.

Ha già smesso di esistere come comunità.

Nel 2036 Cefalù non è stata distrutta. È stata sostituita. I suoi luoghi sono rimasti, ma non servono più a chi la abita. Le chiavi sono passate di mano, i riti si sono spenti, la memoria è stata affidata a chi non l’ha mai vissuta. Una città che non vive più i propri luoghi non ha bisogno di essere difesa: è già finita. Quello che resta è una bella cornice abitata da passaggi, dove tutto è aperto e nessuno è più a casa.