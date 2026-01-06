Incanto d’Inverno: il Teatro Cicero di Cefalù si fa dimora di emozioni e arti (Foto)

Un teatro, una stagione, un incantesimo condiviso

Nella cornice senza tempo del Teatro Salvatore Cicero di Cefalù, la serata “Incanto d’Inverno” si è imposta come uno degli appuntamenti culturali più suggestivi della stagione, capace di trasformare una notte d’inverno in un’esperienza di intensa bellezza e partecipazione emotiva. L’evento, patrocinato dal Comune di Cefalù, è stato ideato e organizzato con sensibilità e visione da Giusy Catanese, Andrea Donnarumma e Maria Vello, che hanno saputo coniugare eleganza, creatività e radicamento territoriale.

Il teatro, luogo simbolo della vita culturale cittadina, ha accolto il pubblico in un’atmosfera calda e avvolgente, dove luci, suoni e silenzi hanno dialogato con l’anima dell’inverno: stagione dell’attesa e del raccoglimento, qui reinterpretata come tempo fecondo di narrazione, immaginazione e rinascita artistica.

La magia che sospende il tempo

Protagonista assoluto della serata è stato il celebre illusionista Emanuele D’Angeli, che con i suoi straordinari numeri di magia ha saputo sorprendere e incantare il pubblico, sospendendo il confine tra reale e possibile. Ogni gesto, calibrato e poetico, ha restituito lo stupore puro dell’infanzia, elevato a linguaggio scenico di grande raffinatezza.

La moda come racconto e visione

Grande spazio è stato riservato alla moda, intesa non come semplice esibizione estetica ma come forma d’arte viva e dialogante. In passerella hanno brillato le creazioni di Maria Vello e Carmen Vulcano, capaci di tradurre in tessuto e forma un racconto di stile, identità e contemporaneità.

Accanto a loro, l’Istituto d’Arte – Liceo Artistico dell’IISS “Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato” di Cefalù, rappresentato dal dirigente scolastico Antonella Cancilla e dalle docenti Di Fatta e Polizzano, ha offerto una testimonianza preziosa di come la scuola possa essere autentico laboratorio di creatività e futuro.

A completare il quadro, le creazioni di Alberto Messina, impreziosite dalla partecipazione dello sponsor Ottica Paolo D’Alia, in un dialogo virtuoso tra artigianato, design e impresa.

Volti e passi d’eleganza

In passerella hanno sfilato con grazia e personalità Delia, Elisa, Martina, Tiziana e Sharon, interpreti sensibili di una bellezza che nasce dall’incontro tra portamento, espressività e racconto, trasformando ogni passo in gesto narrativo.

La conduzione e l’armonia della scena

A guidare la serata con stile e misura è stata la straordinaria ed elegante Daniela Guercio, la cui conduzione ha saputo unire professionalità, calore e raffinata presenza scenica, accompagnando il pubblico lungo un percorso coerente e coinvolgente.

La parte tecnica, curata con precisione e competenza da Peppe Turdo, ha garantito un equilibrio perfetto tra luce, suono e ritmo narrativo, mentre la dimensione musicale è stata affidata allo straordinario trio Barreca Cicero, capace di amplificare le emozioni della serata con sensibilità e profondità interpretativa.

Il sostegno del territorio

Fondamentale il contributo degli sponsor Donnarumma Catanese, Ottica D’Alia, Turistcar, A.D. Sferruzza e Caffè Cirincione, che hanno creduto nel valore culturale dell’iniziativa, sostenendo un progetto capace di coniugare arte, territorio e comunità.

Il saluto delle istituzioni

A portare il saluto della Città, esprimendo vivo apprezzamento e complimentandosi con tutti i protagonisti, sono intervenuti gli Assessori Mancinelli, Modaro e Culotta, a conferma di una sinergia virtuosa tra istituzioni e mondo culturale.

Quando il freddo resta fuori e l’arte illumina

“Incanto d’Inverno” non è stato soltanto uno spettacolo, ma un invito a riscoprire il valore dell’incontro, della cultura come seme per il futuro e del teatro come spazio vivo, capace di rinnovarsi senza perdere la propria identità. In una notte in cui il freddo resta fuori e il calore dell’arte prende il sopravvento, il Teatro Cicero si conferma custode di incanti, pronto a illuminare il domani attraverso la forza gentile e necessaria della cultura.





