Epifania nella Cattedrale di Cefalù. Riflessioni sull’Omelia del Vescovo (Foto)

“La stella parlava senza voce”: Epifania, fede come esodo e luce che non si possiede

«Siamo chiamati a essere uomini e donne dell’Epifania: leggere i segni, metterci in cammino, riconoscere Dio nella piccolezza e tornare al mondo con passi nuovi».

Nell’omelia dell’Epifania pronunciata nella Chiesa cattedrale di Cefalù, S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Marciante ha offerto una meditazione di grande densità teologica e patristica, restituendo alla festa dell’Epifania il suo carattere autentico: non celebrazione statica della manifestazione di Dio, ma dramma spirituale della ricerca, attraversamento della notte, rischio della libertà.

Fin dall’incipit, il Vescovo ha collocato i Magi nel cuore di una teologia del cammino: «I Magi non partono perché hanno capito tutto, ma perché sono stati illuminati». La fede, dunque, non nasce dal possesso della verità, ma dall’essere raggiunti da una luce che inquieta e mette in movimento.

Il cosmo come liturgia silenziosa

Uno dei nuclei più originali dell’omelia è la ripresa della tradizione patristica orientale, secondo cui il cosmo non è realtà muta, ma segno sacramentale:

«Secondo i Padri d’Oriente il cosmo non è un mondo chiuso in sé: è una liturgia silenziosa che orienta l’uomo verso Dio, suo Creatore». La stella dell’Epifania diventa così figura di una pedagogia divina discreta, che non costringe ma orienta. Con una citazione suggestiva di Sant’Efrem il Siro, Mons. Marciante ha sottolineato: «La stella parlava senza voce e guidava senza costringere».

La stella non sostituisce la Parola, ma la prepara; non elimina la fatica del cercare, ma la rende possibile. Dio parla in molti modi, accompagna ciascuno secondo la sua storia, senza annullare il rischio della libertà.

La fede come esodo permanente

In una prospettiva profondamente biblica, il Vescovo ha ricordato che la fede non è mai una scorciatoia:

«La fede non elimina la fatica della ricerca. È un esodo, un uscire continuamente da sé per andare incontro al mistero». Qui risuona l’eco di San Giovanni Crisostomo, esplicitamente citato: «Dio non si raggiunge per una via facile, perché impariamo a desiderarlo più di ogni sicurezza».

La fede autentica è dunque dinamica, inquieta, mai pacificata in formule definitive. Quando diventa possesso, si trasforma in dottrina senza cammino, in parola senza obbedienza.

Erode, Gerusalemme e la paura del potere

Il racconto evangelico assume toni drammatici quando i Magi giungono a Gerusalemme. Mons. Marciante ha insistito con forza sul contrasto tra chi sa leggere i segni e chi, pur conoscendo le Scritture, resta immobile: «Conoscono le Scritture, ma non si muovono. Restano alla soglia della luce». Erode diventa così icona perenne del potere che teme la verità: «Erode aveva paura di un bambino. Il potere, quando è senza verità, è sempre fondato sulla menzogna».

Lo scandalo dell’Epifania: l’Infinito nel finito

A Betlemme si compie il paradosso cristiano per eccellenza: «Il Signore del cielo e della terra si manifesta nella fragilità. L’infinito entra nel finito, l’invisibile si lascia vedere». I Magi riconoscono il Re là dove ogni logica mondana fallisce. Il loro gesto culmina nell’adorazione, che Mons. Marciante definisce come il più alto atto di fede: «Adorare non ciò che appare, ma ciò che si rivela».

Ancora Sant’Efrem illumina la scena: «Davanti al bambino, i re deposero le corone del cuore». Non schiacciati, ma finalmente liberi.

I doni e la trasfigurazione della vita

L’oro, l’incenso e la mirra non sono semplici simboli, ma una vera teologia dell’offerta: «Ciò che possediamo, ciò che preghiamo, ciò che soffriamo: tutto può diventare offerta, tutto può essere trasfigurato». Dio non chiede sacrifici perfetti, ma vite consegnate.

Un’altra strada: missionari della luce

Il ritorno “per un’altra strada” diventa la cifra dell’esistenza cristiana: «Chi ha incontrato la luce di Cristo non cambia solo direzione, cambia il modo di vivere». Cristo non è privilegio di pochi, ma dono universale. La Chiesa è chiamata a custodire questa luce non per trattenerla, ma per condividerla.

Uomini e donne dell’Epifania

L’omelia si chiude con un forte appello ecclesiale e testimoniale: «Siamo chiamati a essere uomini e donne dell’Epifania: leggere i segni, metterci in cammino, riconoscere Dio nella piccolezza e tornare al mondo con passi nuovi». Perché il Bambino di Betlemme continua a manifestarsi oggi, attraverso la vita trasfigurata dei credenti.

Una Epifania, quella annunciata da Mons. Marciante, che non lascia indenni: luce che chiama, inquieta e invia.

