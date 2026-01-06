L’Epifania a Cefalù: la festa che “c’è”, ma non si vede

A Cefalù l’Epifania esiste. Nessuno lo nega. È segnata sul calendario, riconosciuta dalla Chiesa, temuta dagli studenti perché “finiscono le vacanze” e rispettata dai genitori che, con un certo sollievo, tornano alla normalità. Eppure, se qualcuno chiedesse dove si vive davvero l’Epifania a Cefalù, la risposta sarebbe imbarazzante: un po’ ovunque, ma da nessuna parte.

La tradizione dice che l’Epifania porta via le feste. A Cefalù le porta via con grande discrezione, senza fare rumore, quasi chiedendo scusa. Nessun rito collettivo, nessun gesto comunitario riconoscibile, nessun momento in cui la città possa dire: “ecco, adesso sì, le feste sono finite”. Le feste qui non finiscono: si dissolvono.

La mattina del 6 gennaio la città si sveglia normalmente. Forse un po’ più tardi. Le strade sono ordinate, le luci natalizie resistono ancora per inerzia, come ospiti che non hanno capito se è già ora di andare via. Tutto è al suo posto, tranne una cosa: un’idea condivisa di festa. L’Epifania a Cefalù è una presenza educata, non disturba nessuno, non chiede attenzione.

Il Segreto del Re

Un tempo le feste avevano riti. Gesti ripetuti, riconoscibili, magari semplici, ma collettivi. Oggi l’Epifania vive soprattutto in forma privata. Nelle case, nei sacchetti dei dolci, in qualche regalo last minute. È una festa molto democratica: ognuno la celebra a modo suo, purché non lo faccia insieme agli altri.

La liturgia in Cattedrale segue il suo corso, con la consueta sobrietà. I Re Magi arrivano puntuali al presepe, come ogni anno. Fanno il loro dovere, consegnano i doni e restano lì, immobili, fedeli al ruolo. Non escono mai. Non attraversano la città. Non disturbano il traffico. A Cefalù anche i Magi sono molto rispettosi dello spazio urbano.

E la Befana? C’è anche lei, naturalmente. Ma più come concetto che come personaggio. Una Befana diffusa, invisibile, che lavora soprattutto di notte e lascia tracce minime. Nessun appuntamento condiviso, nessun luogo in cui incontrarla davvero. D’altronde, a Cefalù siamo moderni: la Befana è diventata un’esperienza individuale, possibilmente silenziosa.

Il risultato è una festa che non dà fastidio a nessuno. Ed è forse questo il problema. Le feste, storicamente, servivano proprio a questo: a interrompere, a creare uno scarto, a far sentire che il tempo non è tutto uguale. L’Epifania, invece, passa come un giorno qualsiasi con un leggero retrogusto di zucchero.

Non è una questione di nostalgia. Nessuno chiede di tornare indietro o di ricostruire tradizioni finte. Ma colpisce come una città così attenta all’immagine, così capace di organizzare, decorare, promuovere, non senta il bisogno di chiudere insieme il tempo delle feste. Come se il finale non fosse importante. Come se bastasse spegnere le luci, senza salutarsi.

Così l’Epifania diventa una data funzionale: utile per segnare il ritorno alla normalità, per rimettere in moto la macchina quotidiana. Ma senza quel piccolo gesto simbolico che trasformerebbe una scadenza in un momento condiviso. Una città che sa accogliere, ma che fatica a congedarsi.

Alla fine, l’Epifania a Cefalù non manca. È presente. Solo che è molto discreta. Talmente discreta da rischiare di non essere notata. E forse, con un sorriso amaro, si potrebbe dire che non è l’Epifania a portare via le feste, ma la città che le lascia andare senza nemmeno salutarle.