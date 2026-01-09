Monreale, Polizzi e le Madonie: dove l’agriturismo diventa sviluppo

I numeri disponibili oggi, gli ultimi dati ufficiali ISTAT confrontabili, raccontano una storia precisa. Tra 2014 e 2019 l’agriturismo nel Palermitano non cresce in modo uniforme: si consolida e diventa sviluppo solo in alcuni territori, in particolare nell’area delle Madonie e in comuni come Monreale e Polizzi Generosa. È su questi numeri — e solo su questi numeri — che oggi è possibile fare una lettura seria del fenomeno.

Nel 2019 Monreale risulta il comune con la maggiore presenza agrituristica dell’intera provincia di Palermo: 12 aziende agrituristiche autorizzate. Un dato che non nasce dal nulla. Già nel 2014 Monreale mostrava una struttura significativa, e nel quinquennio successivo non solo mantiene la propria posizione, ma rafforza la complessità del sistema. Nel 2019, accanto ai 11 alloggi agrituristici, si contano 10 aziende autorizzate alla ristorazione, 9 alla degustazione e 12 ad altre attività. È il segno di un modello che va oltre l’ospitalità e costruisce filiere economiche.

Polizzi Generosa segue una traiettoria simile, seppur su scala diversa. Nel 2019 le aziende agrituristiche autorizzate sono 7, con un equilibrio quasi perfetto tra le diverse funzioni: 7 alloggi, 7 ristorazioni, 4 degustazioni, 7 altre attività. Anche qui il confronto con il 2014 mostra continuità e consolidamento, non salti improvvisi. L’agriturismo diventa una scelta strutturale, non una risposta emergenziale.

Il Segreto del Re

di Mario Macaluso È nella classifica dei bestseller Amazon perché appassiona i lettori con un mistero che non li lascia più andare. Se ami le storie che intrecciano storia, intrigo e rivelazioni inaspettate, non perdere Il Segreto del Re: il romanzo di cui tutti parlano e che sta scalando le classifiche Amazon in tutta Italia. 🛒 Acquista su Amazon Basta un click e arriva a casa tua

Attorno a questi due poli si muove il sistema delle Madonie, dove i dati ISTAT del 2019 confermano una presenza diffusa e coerente. Collesano raggiunge 6 aziende agrituristiche, Sclafani Bagni ne conta 6, Petralia Sottana 4, Castelbuono 3, Scillato 3, Gangi 2, Gratteri 2, Pollina 2. Non sono numeri esplosivi, ma numeri persistenti, che resistono nel tempo.

Il confronto 2014–2019, per quanto limitato a due sole annualità ufficiali, è sufficiente a evidenziare un dato chiave: nelle Madonie l’agriturismo non arretra. In molti casi si rafforza nelle autorizzazioni accessorie — ristorazione, degustazione, attività esperienziali — segno che le aziende puntano ad ampliare il valore prodotto, non solo il numero di posti letto.

Questo è un passaggio decisivo. Dove l’agriturismo diventa sviluppo, l’azienda agricola non si limita a ospitare, ma trasforma la propria produzione in reddito diretto. Il cibo, il paesaggio, la conoscenza del territorio entrano nell’offerta. I dati ISTAT sulle autorizzazioni mostrano chiaramente che nei comuni virtuosi le attività “secondarie” superano spesso l’alloggio stesso, come accade a Monreale.

La differenza rispetto ad altre aree del Palermitano non è solo quantitativa, ma qualitativa. Nei comuni delle Madonie l’agriturismo è radicato nel territorio. Le aziende restano attive perché esiste ancora agricoltura, esiste paesaggio, esiste una comunità rurale che non è stata completamente espulsa dall’economia locale. È questo contesto che rende possibile la tenuta nel tempo.

Il dato ISTAT del 2019 va letto anche in relazione alla frammentazione amministrativa. Nessuno di questi comuni presenta numeri tali da parlare di “sovraffollamento” agrituristico. Al contrario, si tratta di una crescita misurata, compatibile con la capacità del territorio. È un altro segnale di maturità: lo sviluppo non avviene per saturazione, ma per equilibrio.

Monreale rappresenta un caso particolarmente interessante perché unisce dimensione territoriale ampia, prossimità all’area metropolitana e forte componente agricola. I dati mostrano che qui l’agriturismo riesce a intercettare flussi turistici senza snaturarsi. Non è un’attività residuale, ma una componente riconosciuta del sistema economico locale.

Polizzi Generosa e gli altri centri madoniti, invece, dimostrano che anche in aree interne e demograficamente fragili è possibile costruire economie resilienti, purché fondate su scelte coerenti. L’agriturismo, in questo contesto, non sostituisce l’agricoltura: la sostiene.

È importante ribadirlo: questi sono i dati che oggi ISTAT mette a disposizione per un confronto temporale affidabile. Non raccontano tutto, ma raccontano abbastanza per individuare una direzione. Dove nel 2014 esisteva una base agricola attiva, nel 2019 l’agriturismo non solo resiste, ma assume un ruolo economico più articolato.

In definitiva, Monreale, Polizzi e le Madonie mostrano che l’agriturismo diventa sviluppo quando non è trattato come attività accessoria, ma come politica territoriale implicita. I numeri lo dimostrano senza bisogno di dichiarazioni programmatiche. Ed è proprio questa coerenza silenziosa, misurabile nei dati, che distingue questi territori dal resto del Palermitano.