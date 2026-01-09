Open Day 2026 a Cefalù e Campofelice: l’IISS Jacopo del Duca apre le scuole alle famiglie

Anche quest’anno l’I.I.S.S. Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato rinnova uno degli appuntamenti più attesi dalle famiglie del territorio: gli Open Day di orientamento scolastico, un’occasione concreta per entrare nelle scuole, conoscere da vicino ambienti, docenti, studenti e comprendere davvero cosa significa scegliere un percorso di studi dopo la terza media. Quattro giornate, distribuite tra Cefalù e Campofelice di Roccella, dedicate a chi sta per compiere una delle prime decisioni importanti della propria vita formativa.

Gli Open Day si svolgeranno sabato 10 e domenica 25 gennaio 2026 a Cefalù, presso la sede centrale per l’Istituto Tecnico, e a Campofelice di Roccella, in corso Italia, per il Liceo Scientifico. Domenica 11 e sabato 24 gennaio, sempre dalle 16.00 alle 19.00, le porte saranno aperte a Cefalù per il Liceo Linguistico, nella sede centrale, e per il Liceo Artistico nel plesso di via del III Millennio. Un calendario articolato, pensato per consentire alle famiglie di visitare più sedi e confrontare direttamente i diversi indirizzi.

Ad accogliere studenti e genitori ci saranno i docenti dei vari corsi di studio, insieme allo staff dell’istituto, pronti a illustrare l’organizzazione della scuola, il Piano dell’Offerta Formativa 2026/2027, gli obiettivi educativo-didattici e le prospettive future. Non si tratta di una semplice presentazione, ma di un vero e proprio percorso di conoscenza: durante le visite sarà possibile entrare nei laboratori, osservare le attività in corso, dialogare con chi la scuola la vive ogni giorno.

Il valore dell’Open Day emerge soprattutto nelle parole della dirigente scolastica, la professoressa Antonella Cancila, che sottolinea come la scelta dopo la terza media rappresenti «un momento decisionale fondamentale per i ragazzi». Un passaggio delicato, che richiede attenzione, ascolto e consapevolezza. Le inclinazioni personali, le attitudini, le passioni degli studenti devono essere il punto di partenza, accompagnate da un’informazione completa e corretta sulle opportunità offerte dal territorio.

In questo percorso, il ruolo delle famiglie è centrale. Visitare i plessi scolastici, confrontarsi con i docenti, vedere dal vivo spazi e laboratori significa poter supportare i propri figli in modo più consapevole. Gli Open Day dell’IISS Jacopo del Duca – Bianca Amato nascono proprio con questo obiettivo: trasformare una scelta complessa in un’esperienza guidata, concreta, basata sulla conoscenza diretta e non solo su informazioni astratte.

L’istituto rappresenta da oltre cinquant’anni una realtà di primo piano nel panorama educativo delle Madonie e della fascia costiera. Una scuola che nel tempo ha saputo rinnovarsi, ampliando l’offerta formativa e adeguandola ai cambiamenti della società e del mondo del lavoro. Durante le giornate di Open Day, studenti e famiglie potranno apprezzare questa ricchezza di percorsi, che spaziano dall’area liceale a quella tecnica, con indirizzi capaci di coniugare cultura, competenze e professionalità.

Nel dettaglio, presso la sede centrale di via Pietragrossa a Cefalù sono attivi il Liceo Linguistico, che propone il prestigioso percorso EsaBac con doppio diploma italiano-francese e il DSD con certificazione di lingua tedesca, e l’Istituto Tecnico, con indirizzi economici come Amministrazione, Finanza e Marketing e Tecnico Turistico, oltre all’indirizzo tecnologico Elettronica ed Elettrotecnica. Un’offerta pensata per chi desidera acquisire competenze spendibili sia nel mondo universitario sia in quello lavorativo.

Nel plesso di via del III Millennio trova spazio il Liceo Artistico, articolato negli indirizzi Architettura e Ambiente e Design, con declinazioni che vanno dal design della ceramica a quello del legno, dei metalli e del tessuto. Un percorso che unisce creatività, progettazione e conoscenze tecniche, valorizzando il talento e la manualità degli studenti. A Campofelice di Roccella, infine, il Liceo Scientifico offre sia l’indirizzo tradizionale sia l’opzione Scienze Applicate, rispondendo alle esigenze di chi è orientato verso studi scientifici e tecnologici.

Tutti gli indirizzi dell’IISS Jacopo del Duca – Bianca Amato consentono agli studenti di costruire una solida preparazione culturale, accompagnata da competenze trasversali sempre più richieste. L’attenzione all’innovazione didattica si riflette anche nelle strutture: laboratori attrezzati, aule multimediali, biblioteche fornite, palestre, campi sportivi e spazi per attività culturali come auditorium e cineforum.

Durante gli Open Day sarà possibile assistere a attività organizzate dagli studenti e dai docenti, momenti che raccontano meglio di qualsiasi brochure la vita quotidiana della scuola. È proprio in questi dettagli, nei laboratori in funzione, nelle spiegazioni appassionate dei docenti, nei racconti degli studenti, che molte famiglie trovano la conferma della scelta giusta.

Per chi sta decidendo oggi, gli appuntamenti di sabato 10, domenica 11, sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026 rappresentano quindi un’opportunità preziosa: non solo per informarsi, ma per immaginare il proprio futuro all’interno di una comunità scolastica radicata nel territorio e aperta al mondo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la scuola al numero 0921/421415 o consultare il sito istituzionale attraverso questo link