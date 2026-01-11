Trabia in lutto per la scomparsa di Pino Di Vittorio

La comunità di Trabia si stringe nel dolore per la scomparsa di Pino Di Vittorio, già sindaco del Comune e figura di primo piano della vita istituzionale, sociale e sportiva del territorio. Aveva 81 anni. Si è spento dopo una lunga malattia, affrontata con esemplare dignità, forza d’animo e riservatezza.

Alla moglie Mariella, ai figli Gianluca e Marcella, e a tutti i familiari, giunga il sentimento di profonda e partecipe vicinanza dell’intera cittadinanza.

Uomo delle istituzioni e del servizio pubblico, Pino Di Vittorio ha dedicato gran parte della sua vita all’impegno amministrativo e civile. Il suo percorso politico ha avuto inizio nel 1984 come assessore comunale, incarico svolto fino al 1991. È stato eletto sindaco di Trabia nel 1990 e nel 1991, tornando successivamente alla guida dell’Ente dal 2000 al 2005, anni nei quali ha saputo interpretare con equilibrio e senso di responsabilità il ruolo di primo cittadino, rimanendo costante punto di riferimento per la comunità.

Accanto all’attività amministrativa, Di Vittorio ha lasciato un segno profondo anche nel mondo dello sport. Storico Presidente della Polisportiva Raimondo Lanza di Trabia, è stato protagonista instancabile della crescita della pallavolo sul territorio, contribuendo alla formazione sportiva e umana di intere generazioni di giovani. Il suo impegno è stato riconosciuto anche a livello sovracomunale: negli anni Novanta ha ricoperto l’incarico di Consigliere Provinciale e, per un quadriennio, quello di Vicepresidente accanto al Presidente Giorgio Castronovo.

Numerosi e sentiti i messaggi di cordoglio giunti dal mondo sportivo e istituzionale. Il Presidente del Comitato Territoriale FIPAV Palermo, Edoardo Cammilleri, ha ricordato Pino Di Vittorio come “un uomo che si è speso con passione e visione per la pallavolo nel suo paese e all’interno del Comitato, contribuendo con idee e disponibilità a far crescere l’intero movimento”, sottolineando come la Polisportiva Raimondo Lanza rappresenti oggi, grazie a lui, un presidio educativo e sportivo per i giovani di Trabia.

Parole di profonda commozione anche dal Vicepresidente del CT Palermo, Nicola Sunseri, che ha evidenziato come “l’assenza di Pino lasci un vuoto immenso, colmato però dall’eredità dei suoi insegnamenti, del suo esempio e del legame umano che ha saputo costruire in oltre quarant’anni di attività”.

I funerali si svolgeranno lunedì 12 gennaio alle ore 15.30, presso la Chiesa di Santa Petronilla.

Trabia saluta un amministratore, uno sportivo, un uomo delle istituzioni che ha servito la sua comunità con dedizione, passione e profondo senso di appartenenza. La sua memoria resterà viva nel patrimonio civile e umano del paese.