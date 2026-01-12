Cefalù, meteo del 12 gennaio: giornata stabile e neve sulle Madonie

La giornata di lunedì 12 gennaio si presenta stabile su Cefalù e sull’area delle Madonie. Dopo i passaggi perturbati dei giorni precedenti, il tempo entra in una fase più ordinata, senza precipitazioni significative e con temperature in linea con il periodo.

Cefalù: nubi sparse e vento debole

A Cefalù il cielo resta parzialmente nuvoloso per gran parte della giornata. Al mattino prevale il soleggiamento, nel pomeriggio compaiono nubi sparse, mentre la sera il cielo si mantiene poco nuvoloso o velato. Le temperature oscillano tra 8°C e 11°C, valori tipici per gennaio.

Il vento è debole: inizialmente da Nord-Est, poi da Est-Nord-Est e infine variabile in serata. Il mare risulta molto mosso nelle prime ore, ma è previsto un progressivo miglioramento nei prossimi giorni. La qualità dell’aria è buona e non si segnalano criticità dal punto di vista ambientale.

Madonie: freddo notturno, ma tempo asciutto

Sull’entroterra madonita il quadro è simile, con temperature più basse nelle ore notturne e mattutine, ma assenza di fenomeni.

Gangi

A Gangi la giornata è caratterizzata da qualche nube sparsa. Le temperature variano tra -2°C e 5°C. I venti soffiano moderati da Nord fino al pomeriggio, poi tendono ad attenuarsi. Non sono previste precipitazioni.

Polizzi Generosa

A Polizzi Generosa il cielo rimane parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite soprattutto al mattino. Le temperature si attestano tra -1°C e 6°C. Vento debole, in attenuazione fino a risultare quasi assente in serata.

Caltavuturo

Situazione stabile anche a Caltavuturo: bel tempo al mattino, nuvolosità innocua nel pomeriggio e cielo poco nuvoloso alla sera. Temperature comprese tra 2°C e 7°C, con venti deboli da Nord.

San Mauro Castelverde

A San Mauro Castelverde le temperature restano basse nelle prime ore, con minime fino a -2°C, ma il cielo si mantiene sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Vento moderato al mattino, in attenuazione dal pomeriggio.

Castelbuono

Castelbuono registra condizioni di cielo poco nuvoloso e temperature tra 3°C e 8°C. Venti deboli e buona visibilità completano un quadro senza particolari variazioni.

Situazione generale

Il 12 gennaio non porta eventi meteo rilevanti: niente piogge, niente neve, nessun allarme. È una giornata di transizione, utile a ristabilire condizioni più regolari prima del graduale aumento termico previsto nella seconda parte della settimana.