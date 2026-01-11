Il Lascari Cefalù domina, convince e allunga: Galati battuto 3 – 0

In una giornata resa ancor più complessa dalle rigide condizioni meteorologiche che hanno portato al rinvio di diverse gare, il Lascari Cefalù conferma la propria superiorità imponendosi con un netto 3-0 sull’ASD Città di Galati, al termine di una partita sempre saldamente sotto controllo dei giallorossi.

Le formazioni

Lascari Cefalù: Mammano; Arena, Corsino, Tiscione, Spampinato, Tarantino; Fazio, Portera; B. Justice, Mocciaro, Pastorella.

Allenatore: Giovanni Comito.

A disposizione: Stassi, Pellerito, Firrito, Camiolo, Prestigiovanni, Cangelosi, Gesani, Monaco, Cotugno.

Città di Galati: Arimatea; Truglio G., Monastra, Bontempo M., Parafioriti; Campisi B., Campisi E.; D’Ambrosio, Truglio I., Bontempo G.

Allenatore: Giuseppe Laurà.

A disposizione: Bontempo, Serio, Escudero, Bontempo S., Qadchaoui, Reale, Artino, Truglio S.

Primo tempo: pressione, qualità e vantaggio meritato

L’avvio è quello atteso: Lascari immediatamente propositivo, baricentro alto, circolazione rapida e ricerca costante degli esterni. Il Città di Galati opta per un assetto prudente, provando sporadicamente a spezzare il ritmo con ripartenze che non trovano però sbocchi concreti.

Al 4’ Mocciaro, l’uomo più ispirato del fronte offensivo, si presenta a tu per tu con il portiere ma l’estremo difensore ospite riesce a deviare in angolo. Lo stesso attaccante ci prova di testa al 10’ e al 20’, senza fortuna. Il muro difensivo del Galati regge fino al 25’, quando un contatto netto su Mocciaro in area induce il direttore di gara a concedere un rigore inequivocabile: dal dischetto lo stesso numero nove è glaciale per l’1-0.

Il Lascari continua a spingere: al 31’ un tiro deviato di Botchwey sfiora il palo e, sul successivo corner, Portera spreca una clamorosa occasione. Il raddoppio è però solo rinviato: al 39’ Arena disegna un cross perfetto e Pastorella, con tempismo e precisione, firma di testa il 2-0. Prima frazione che si chiude con i giallorossi padroni del campo e più volte vicini al tris.

Secondo tempo: gestione e colpo del KO

La ripresa ricalca il copione del primo tempo. Al 51’ Comito richiama in panchina il diffidato Pastorella, inserendo Cotugno, al rientro dopo l’infortunio. Il controllo del match resta totale e al 58’ arriva il colpo definitivo: secondo rigore per il Lascari, questa volta trasformato con freddezza da Fazio per il 3-0.

Con la partita ormai in ghiaccio, i giallorossi sfiorano il poker: Mocciaro va vicinissimo al gol dopo una splendida azione personale, mentre Fazio centra la traversa con un potente tiro dalla distanza. All’81’ spazio anche per Cangelosi, che rileva Tiscione. Il finale non riserva ulteriori sussulti e il match si chiude sul punteggio di 3-0.

Considerazioni finali

Successo autorevole e mai in discussione, che permette al Lascari Cefalù di allungare a +4 sulle inseguitrici, lanciando un segnale forte al campionato. Solidità difensiva, qualità sulle corsie e cinismo sotto porta: la capolista mostra ancora una volta di avere numeri e mentalità da categoria superiore.

Foto: Angelo Scialabba e Gaetano Nicchi



Analisi dei risultati altre partite

Comprensorio del Tindari – Monforte S.G. V.D.M. 6-1

Gara senza storia: il Tindari sfrutta ogni errore avversario e conferma solidità interna. Per il Monforte una sconfitta che acuisce le difficoltà difensive di una stagione complessa.

Pro Mende – Futura 3-2

Match intenso e combattuto. La Pro Mende dimostra carattere e capacità di soffrire, superando una Futura generosa ma fragile nella gestione dei momenti chiave.

Aluntina – Pro Falcone 1-2

Colpo esterno pesantissimo del Pro Falcone, che si impone con cinismo e organizzazione. L’Aluntina resta invischiata nella zona medio-bassa.

Gangi – Città di Villafranca 2-1

Risultato di grande peso specifico. Il Gangi sfrutta il fattore campo e infligge un arresto alla seconda forza del campionato, riaprendo la corsa nelle posizioni di rincalzo.

Gare non disputate

Orlandina Calcio – Nuova Rinascita (rinviata)

Città di Mistretta – Polisportiva Nicosia (rinviata)

Santangiolese – Torregrotta 1973 (sospesa)

Tabellini – 17ª giornata

Comprensorio del Tindari – Monforte S.G. V.D.M. Calcio 6-1

Pro Mende Calcio – Futura 3-2

Aluntina – Pro Falcone 1-2

Gangi – Città di Villafranca 2-1

Lascari-Cefalù – Città di Galati 3-0

Classifica

Lascari-Cefalù – 42

Città di Villafranca – 38

Polisportiva Nicosia – 34 (16 gare)

Orlandina Calcio – 32 (16 gare)

Futura – 27

Pro Mende Calcio – 26

Pro Falcone – 24

Comprensorio del Tindari – 22

Gangi – 22

Aluntina – 21

Torregrotta 1973 – 20 (16 gare)

Nuova Rinascita – 20 (16 gare)

Città di Mistretta – 14 (16 gare)

Monforte S.G. V.D.M. Calcio – 11

Città di Galati – 10

Santangiolese Calcio – 9 (16 gare)