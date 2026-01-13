La Zannella Basket Cefalù chiude la prima fase del campionato di C Femminile: zero punti ma un patrimonio di futuro

Si chiude la prima fase del campionato di Serie C femminile e il verdetto della classifica, per la ASD Zannella Basket Cefalù, è netto sul piano aritmetico: zero punti conquistati. Un dato che, isolato, rischierebbe di offrire una lettura parziale e fuorviante. Perché il percorso della formazione cefaludese va interpretato con categorie diverse da quelle meramente numeriche, collocandolo all’interno di un progetto sportivo dichiaratamente formativo, coerente con la storia e la tradizione della società.

Questo il blocco della Zannella Basket di C Femminile all’ultima partita della prima fase (ma tante altre atlete sono state convocate)

Zannella Cefalù: Fazio, Di Paola C., Mantia Gioia, Calabrese Sofia, Castiglia, Pirrone R., Garbo, Riggio, Rinarelli., Spinosa. All. Andrea Lusco e Salvatore Di Bianca

Un girone di alto profilo competitivo

Il livello della competizione si è rivelato elevato e ben strutturato, come dimostra la classifica finale della fase uno:

Sport & Performance Academy – 14 102 Basket Erice – 12 ASD Golfobasket Woman – 12 Real Basket Agrigento – 10 Stella Basket Palermo A.S.D. – 6 ASD Zannella Basket – 0

Un raggruppamento che ha visto la presenza di roster esperti, fisicamente pronti e tatticamente consolidati, spesso costruiti con l’obiettivo esplicito della promozione. In questo contesto, la Zannella Cefalù ha scelto consapevolmente una strada diversa.

La squadra più giovane del campionato

La formazione cefaludese si è presentata ai nastri di partenza con una delle età medie più basse dell’intero torneo, affidando minuti, responsabilità e situazioni decisive ad atlete giovanissime, molte delle quali al primo vero impatto con un campionato senior. Una scelta che ha inevitabilmente inciso sulla continuità dei risultati, ma che ha prodotto un capitale tecnico ed esperienziale di grande valore.

Le sconfitte, spesso maturate contro avversarie più smaliziate, non hanno mai scalfito l’identità della squadra: intensità difensiva, volontà di correre il campo, disponibilità al sacrificio e una crescita visibile nella lettura del gioco partita dopo partita.

Oltre i punti: un progetto che guarda lontano

La Zannella Basket Cefalù, fedele a una tradizione che da anni privilegia la costruzione del talento alla scorciatoia dei risultati immediati, ha utilizzato questa prima fase come un vero laboratorio tecnico. Ogni gara è stata occasione di apprendimento: gestione dei ritmi, adattamento ai contatti, comprensione degli spazi e delle responsabilità nei finali punto a punto.

In un movimento come quello del basket femminile siciliano, dove la sostenibilità dei progetti passa sempre più dalla valorizzazione delle giovani, la scelta della Zannella assume un significato che va oltre la stagione in corso.

Il bilancio: esperienza oggi, competitività domani

Zero punti in classifica, dunque, ma nessun fallimento sportivo. Al contrario, la sensazione è quella di un ciclo appena iniziato, che ha posto basi solide per le fasi successive e per le stagioni a venire. Le atlete crescono, il gruppo si consolida e l’identità della squadra appare chiara e riconoscibile.

Per la Zannella Cefalù, la Serie C femminile non è solo un campionato da attraversare, ma un percorso di maturazione. E, come spesso accade nello sport autentico, il futuro si costruisce molto prima che arrivino i punti.



Girone di andata

1ª giornata (26/10/2025)

Zannella Basket – Stella Basket Palermo 45–52

2ª giornata (02/11/2025)

Zannella Basket – Golfobasket Woman 27–74

3ª giornata (09/11/2025)

Sport & Performance Academy – Zannella Basket 0–0

(gara programmata/da definire nel documento)

4ª giornata (16/11/2025)

Zannella Basket – Real Basket Agrigento 50–75

5ª giornata (23/11/2025)

Girone di ritorno

1ª giornata (30/11/2025)

Stella Basket Palermo – Zannella Basket 60–39

2ª giornata (07/12/2025)

Golfobasket Woman – Zannella Basket 92–36

3ª giornata (14/12/2025)

Zannella Basket – Sport & Performance Academy 42–63

4ª giornata (21/12/2025)

Real Basket Agrigento – Zannella Basket 78–58

5ª giornata (11/01/2026)

Zannella Basket – 102 Basket Erice 42–73

Bilancio complessivo (dati disponibili)

Punti subiti: 662

Partite giocate: 9 (1 gara indicata come 0–0 nel calendario)

Vittorie: 0

Sconfitte: 9

Punti fatti: 427