Nel campionato di Basket Divisione Regionale 1 Regular Season sconfitta per la Academy Cefalù



2ª giornata di ritorno | 11 gennaio 2026

La seconda giornata del girone di ritorno della Divisione Regionale 1 consegna agli addetti ai lavori un quadro ormai nitido, quasi paradigmatico, delle forze in campo. I risultati dell’11 gennaio non solo confermano le gerarchie emerse nella prima parte di stagione, ma ne affinano i contorni tecnici, restituendo un campionato diviso tra ambizioni di vertice, solide identità di metà classifica e una zona di sofferenza che fatica a trovare appigli. Ha riposato l’ASd CEealù Basket 1972.

Panormus corsara a Barcellona: esperienza e controllo (63–75)

Al Pala di Barcellona Pozzo di Gotto, la A.S.D. Panormus C.F.G. espugna il campo dell’ASD Orsa Basket Barcellona con un successo di notevole spessore (63–75).

La gara, diretta da Fernandez e Triffiletti (ME), evidenzia il divario non tanto atletico quanto gestionale tra le due formazioni: Panormus impone ritmi maturi, seleziona con lucidità i possessi e colpisce nei momenti chiave, mentre Orsa, ancora a secco di vittorie dopo nove giornate, paga una fragilità strutturale riflessa anche nei numeri stagionali (414 punti fatti, 854 subiti).

Per Panormus, terzo successo stagionale che alimenta speranze di risalita e restituisce fiducia a un gruppo chiamato ora a dare continuità.

Ribera Knights: imbattibilità confermata, ma con fatica (76–69)

Non senza difficoltà, la capolista Ribera Knights Basketball mantiene l’imbattibilità superando Air Tecnology per 76–69.

La partita, arbitrata da Incamicia e Cardinale (PA), si sviluppa su un equilibrio prolungato, con Air Tecnology capace di mettere in discussione la solidità della prima della classe grazie a intensità difensiva e buone soluzioni perimetrali.

Ribera, però, dimostra ancora una volta perché guida il campionato a punteggio pieno (9 vittorie su 9): lucidità nei finali, profondità del roster e una difesa che, pur concedendo qualcosa in più del solito, resta la migliore del torneo (501 punti subiti). È una vittoria “da grande squadra”, più significativa del margine che la racconta.

Green Basket 99 sorprende Cefalù Academy: talento e ritmo (83–78)

Colpo di giornata firmato Green Basket 99, che supera A.S.D. Cefalù Basket Academy per 83–78 sotto la direzione di Russo e Accardo (TP).

Per Green Basket, fanalino di coda fino a poche settimane fa, il successo ha il sapore della liberazione: una prestazione offensiva brillante, sostenuta da ritmo alto e buone percentuali, consente ai palermitani di interrompere una lunga serie negativa e di dare finalmente sostanza al proprio potenziale.

Cefalù Academy, invece, conferma una stagione di alti e bassi: i 611 punti segnati parlano di un attacco capace, ma i 693 subiti certificano una vulnerabilità difensiva che, contro squadre aggressive e senza timori reverenziali, diventa decisiva.

Attesa per Patti – Nova: snodo di metà classifica

Resta in calendario il confronto tra Patti Basket e Nova Basket Academy Savio Messina, in programma il 15 gennaio 2026 alle ore 20:15 presso il Palasport di via Case Nuove Russo (Patti).

È una sfida che vale molto più dei due punti: Nova, quarta con 10 punti, cerca continuità per restare agganciata al treno playoff; Patti, con una gara in meno e perfetto equilibrio (4 vittorie, 4 sconfitte), può rilanciare ambizioni e consolidare la propria posizione.

La classifica: numeri che raccontano identità

Dopo l’aggiornamento del 13 gennaio, la graduatoria assume una fisionomia chiara:

Ribera Knights Basketball domina con 18 punti e un percorso immacolato.

domina con 18 punti e un percorso immacolato. Basket Cefalù 1972 A.S.D. , seconda forza del campionato, resta l’unica vera antagonista, con un eccellente bilancio punti (797–505).

, seconda forza del campionato, resta l’unica vera antagonista, con un eccellente bilancio punti (797–505). Air Tecnology e Nova Basket Academy Savio Messina rappresentano il blocco delle inseguitrici, squadre organizzate, ma ancora alla ricerca di quella continuità necessaria per il salto di qualità.

e rappresentano il blocco delle inseguitrici, squadre organizzate, ma ancora alla ricerca di quella continuità necessaria per il salto di qualità. In coda, Green Basket 99 e Orsa Basket Barcellona vivono stagioni opposte nei segnali: i primi intravedono una reazione, i secondi restano invischiati in una crisi profonda.

Considerazioni finali

Il campionato entra ora nella sua fase più rivelatrice. Le gerarchie si consolidano, ma non sono immutabili: la distanza tra le squadre di metà classifica e la zona playoff resta colmabile, mentre ogni successo in coda può avere un valore psicologico superiore al mero dato numerico.

Per gli osservatori esperti, la Divisione Regionale 1 continua a offrire un laboratorio tecnico interessante, dove identità di gioco, gestione dei momenti e profondità delle rotazioni stanno facendo la differenza più dei singoli exploit individuali.