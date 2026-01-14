Cefalù, il turismo che non incontra la terra: cosa dicono i dati ISTAT

I dati ISTAT disponibili al momento consentono una lettura netta e documentata del rapporto tra turismo e agricoltura a Cefalù. Nel periodo compreso tra il 2014 e il 2019, il numero complessivo di aziende agrituristiche autorizzate nel comune resta pari a 2, senza variazioni significative. È un dato che pesa, soprattutto se messo in relazione con la centralità turistica della città nel contesto siciliano.

Nel dettaglio, le autorizzazioni ISTAT indicano 1 azienda con alloggio, nessuna con ristorazione, nessuna dedicata alla degustazione e 1 azienda impegnata in altre attività agrituristiche. Numeri stabili nel tempo, che fotografano una situazione di sostanziale immobilità, più che di difficoltà congiunturale.

Un turismo forte senza filiera agricola

Cefalù intercetta flussi turistici rilevanti, nazionali e internazionali, durante gran parte dell’anno. Tuttavia, i dati mostrano che questo turismo non si traduce in una crescita parallela dell’agriturismo, ovvero di quella forma di integrazione economica che lega ospitalità, produzione agricola e territorio. La distanza tra la domanda turistica e l’offerta agricola strutturata emerge con chiarezza proprio dall’assenza di dinamiche evolutive nei numeri ISTAT.

Il Segreto del Re

Il turismo cefaludese si concentra prevalentemente su strutture urbane, alberghiere ed extralberghiere, lasciando ai margini il mondo agricolo, che non riesce a entrare nel circuito dell’accoglienza attraverso canali riconosciuti e certificati.

I numeri ufficiali spiegano più delle percezioni

L’elemento centrale di questa lettura è che si tratta di dati ufficiali, non di impressioni. ISTAT certifica che, nel quinquennio osservato, non si registra alcun ampliamento dell’offerta agrituristica, né per tipologia di servizio né per numero di aziende. Questo significa che l’agriturismo non è diventato, in quel periodo, una leva di sviluppo economico locale.

L’assenza di crescita non indica necessariamente un fallimento, ma segnala una mancata scelta strategica. In altre parole, il territorio non ha orientato risorse, politiche o iniziative verso questo settore, preferendo consolidare modelli già esistenti.

Zero ristorazione agrituristica come indicatore chiave

Tra i dati più significativi spicca quello relativo alla ristorazione agrituristica, completamente assente. Zero autorizzazioni. In un territorio in cui il cibo rappresenta uno degli elementi centrali dell’esperienza turistica, questo dato assume un valore simbolico ed economico rilevante.

La ristorazione agrituristica è uno dei principali strumenti di valorizzazione delle produzioni locali, perché consente alle aziende agricole di trasformare il prodotto in esperienza, reddito e occupazione. La sua assenza indica che la filiera corta non entra, in modo strutturato, nell’offerta turistica cefaludese.

Dal 2014 al 2019 nessuna svolta

Il fattore tempo rafforza ulteriormente la lettura economica. Cinque anni rappresentano un arco temporale sufficiente per misurare strategie, investimenti e risultati. Eppure, tra il 2014 e il 2019, i dati restano invariati. Nessuna nuova autorizzazione, nessuna diversificazione dei servizi, nessun segnale di cambio di rotta.

Questo immobilismo produce effetti indiretti: riduce le possibilità di reddito agricolo integrativo, limita la creazione di nuove imprese e rende più fragile il tessuto economico locale, soprattutto rispetto alla stagionalità del turismo balneare.

Un modello urbano che esclude la campagna

Dai numeri ISTAT emerge un modello di sviluppo chiaramente orientato verso il turismo urbano e costiero, nel quale la campagna resta ai margini. Non come paesaggio, che continua a essere elemento di attrazione, ma come soggetto economico attivo.

In altri contesti, l’agriturismo svolge la funzione di cerniera tra città e aree rurali, favorendo una distribuzione più equilibrata dei benefici del turismo. A Cefalù, questa funzione non si attiva, lasciando il settore agricolo in una posizione marginale.

I dati come strumento di lettura futura

I numeri ISTAT non esprimono giudizi, ma pongono domande. Raccontano che Cefalù, nel periodo osservato, non ha integrato l’agriturismo nel proprio modello di sviluppo turistico. È una fotografia nitida, che può diventare punto di partenza per una riflessione più ampia su sostenibilità, resilienza economica e diversificazione.

Quando il turismo non incontra la terra, il rischio non è solo agricolo. È sistemico. Perché una parte del valore generato passa oltre, senza radicarsi nel territorio. Ed è proprio da questa consapevolezza, fondata sui dati, che può nascere una nuova stagione di scelte.