Istituzione divieti nel Lungomare Giuseppe Giardina di Cefalù per lavori.

Vista la nota acclarata al protocollo generale del Comune di Cefalù con la quale il Direttore dei lavori di manutenzione delle balaustre, delle ringhiere e dei marciapiedi ricadenti nel tratto finale del Lungomare Giuseppe Giardina, comunica che a far data 28.10.2024 avranno inizio i predetti lavori, chiedendo al

contempo l’interdizione veicolare nel medesimo Lungomare Giuseppe Giardina nel tratto

interessato dal cantiere;

A parziale e momentanea modifica delle vigenti ordinanze che disciplinano il transito e la

sosta dei veicoli nel territorio comunale

Si dispone

Istituzione divieti nel Lungomare

NEL LUNGOMARE GIUSEPPE GIARDINA tratto compreso tra il numero civico 157 e la

scala di accesso alla via Cala Grande

è istituito divieto di transito e sosta con rimozione per tutti i veicoli, dalle ore 07:00

del 28.10.2024 e fino a cessato bisogno;

La Ditta esecutrice dei lavori è incaricata della collocazione della segnaletica in conformità al

disposto della presente Ordinanza con obbligo di provvedere alla realizzazione di un percorso

pedonale nel tratto interessato dai lavori.

Ai contravventori ai divieti sopra indicati saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti

norme del Codice della Strada.