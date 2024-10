Al via il Festival del Cinema di Cefalù: film, incontri e un’offerta speciale per i lettori di Cefalunews!

Tutto è pronto per l’inizio del Festival del Cinema di Cefalù, che dal 1° al 3 novembre trasformerà la cittadina siciliana in un palcoscenico cinematografico di rilevanza internazionale. Con 50 film in programma, il festival è una straordinaria occasione per immergersi in una tre giorni di cinema e cultura, incontrando registi, attori e produttori delle opere in proiezione. Ogni giorno, presso il Cinema Astro di Cefalù, si terranno due sessioni di proiezione – dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:00 – dove il pubblico potrà assistere a pellicole uniche, selezionate per il loro sguardo originale sulle tematiche più attuali.

“Cefalù: dove il cinema incontra il futuro”

Il motto di quest’anno, “Cefalù: dove il cinema incontra il futuro”, non è solo un richiamo accattivante, ma rappresenta il cuore del festival. Questa edizione, infatti, vuole essere un luogo di incontro fra il cinema e il mondo che cambia, portando sul grande schermo le sfide e le opportunità che il futuro ci pone. Cefalù diventa così un crocevia tra innovazione e tradizione, tra storie che raccontano il presente e visioni che immaginano il domani.

Temi di grande attualità sul grande schermo

Il Festival del Cinema di Cefalù ha selezionato con cura film che affrontano alcuni dei temi più rilevanti della società contemporanea. Tra questi:

Ambiente e crisi climatica , con film che indagano le conseguenze del cambiamento climatico e il nostro ruolo nella preservazione dell’ambiente.

Digitalizzazione e intelligenza artificiale, esplorando l'impatto della tecnologia e della digitalizzazione sulla vita quotidiana e le sfide che l'umanità dovrà affrontare in questo nuovo contesto.

Identità e diversità culturale, raccontando le esperienze di integrazione e la ricchezza del multiculturalismo in una società sempre più globale.

Giustizia sociale e diritti umani, con storie di resilienza e lotta per l'uguaglianza, dando voce a chi combatte per difendere la propria dignità.

, con storie di resilienza e lotta per l’uguaglianza, dando voce a chi combatte per difendere la propria dignità. Migrazioni e integrazione, per comprendere meglio il fenomeno migratorio attraverso lo sguardo intimo di chi è in cerca di una nuova vita e il contributo che questo incontro di culture porta con sé.

Il Cinema Astro diventa un salotto d’incontri esclusivi

Per ogni film in proiezione, il Cinema Astro accoglierà in sala registi, attori e produttori, pronti a raccontare in prima persona i retroscena delle loro opere, i messaggi che vogliono trasmettere e le esperienze che li hanno portati a creare ogni storia. Grazie alla loro presenza, ogni proiezione si trasforma in un momento di dialogo e scambio culturale, un’occasione unica per conoscere da vicino i volti e le storie dietro il grande schermo. I registi presenti sono talenti emergenti, tutti con una solida formazione presso prestigiose università cinematografiche italiane e internazionali, destinati a lasciare il segno nel panorama del cinema mondiale.

Un’offerta imperdibile per i lettori di Cefalunews!

Grazie a una speciale promozione in collaborazione con Cefalunews, i nostri lettori potranno usufruire di un’offerta esclusiva sull’abbonamento per l’accesso alle proiezioni del festival. Gli abbonamenti consentiranno di assistere a tutte le proiezioni del festival e partecipare agli incontri con i protagonisti delle pellicole, rendendo ogni visione un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente. Per scoprire come accedere all’offerta speciale e vivere appieno il Festival del Cinema di Cefalù, consultate i dettagli della promozione direttamente su Cefalunews oppure inviate un messaggio whatsapp al numero 3472975402.

Il Festival del Cinema di Cefalù vi aspetta

Non perdete l’occasione di immergervi in questa straordinaria rassegna cinematografica, un viaggio tra presente e futuro, tra riflessione e intrattenimento, dove ogni film è una finestra sul mondo che ci circonda.