A Cefalù sospensione del mercato settimanale

Il Sindaco Daniele Tumminello,

Premesso che a Cefalù il mercato settimanale si svolge in Via Dietro Castello nella

giornata settimanale del sabato;

che giorno 02.11.2024 ricorre la commemorazione dei defunti e che il cimitero comunale è ubicato in Via Dietro Castello dove ogni sabato si svolge il mercato settimanale;

Considerato il notevole afflusso di visitatori che, in quella giornata, si recheranno presso il

cimitero comunale per la commemorazione dei propri defunti si ritiene opportuno dover

disporre la sospensione del mercato settimanale nella giornata del 02.11.2024 al fine di

assicurare la tutela della sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità pubblica;

Richiamato il “Testo unico degli Enti Locali” approvato con D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

Per tutto quanto sopra,

Dispone

La sospensione del mercato settimanale che si svolge a cEfalù in Via Dietro

Castello, limitatamente alla giornata del 02.11.2024, giorno della commemorazione dei

defunti.