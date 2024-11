Quattro appuntamenti culturali questo fine settimana a Cefalù

L’Amministrazione Comunale ha il piacere di invitarvi a quattro appuntamenti culturali in programma durante questo fine settimana a Cefalù:

1) venerdì 8/11, alle 18, in Sala Consiliare, presentazione del libro di G. Tessitore e A. Magnelli, “Misteri normanni: l’enigma di Filippo di Mahdia e la morte di re Ruggero”;

2) sabato 9/11, alle ore 10:30, intitolazione del tratto viario fra l’EGV Center e la Via Giglio all’Arch. Prof. Pasquale Culotta; alle 17, in Sala Consiliare, commemorazione dell’illustre Architetto e, alle 18:30, inaugurazione della Mostra “Pasquale Culotta: disegni per le città del mondo”;

3) sabato 9/11, alle ore 19, al Teatro Comunale, Atto Unico Drammatico sul rapporto genitori/figli, con Simona D’Angelo e Filippo Glorioso;

4) domenica 10/11, alle ore 18, allo Spazio Cultura, conferenza della Prof. Daniela Mainenti sull’A.I., nell’ambito del Festival delle Filosofie.