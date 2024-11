Questa sera al Teatro Salvatore Cicero di Cefalù il “viaggio verso la gioia” del Duo Loguercio Piemonti

Socializza gli articoli

Carissimi, Gli Amici della Musica Salvatore Cicero vi aspettano questa sera, mercoledì 13 novembre alle ore 18.00, presso il Teatro Salvatore Cicero di Cefalù con il “viaggio verso la gioia” del Duo Loguercio Piemonti (violino e pianoforte).

Mauro Loguercio, violino

Emanuela Piemonti, pianoforte

VIAGGIO VERSO LA GIOIA

La nona sinfonia di Ludwig van Beethoven nella trascrizione per violino e pianoforte di Hans Sitt

Ludwig Van Beethoven (1770 – 1827) / Hans Sitt (1850 – 1922)

Sinfonia n. 9 in re minore op.125 “Corale” per violino e pianoforte

Allegro ma non troppo, un poco maestoso

Molto vivace

Adagio molto e cantabile

Presto – Allegro assai – Recitativo per baritono: O Freunde, nicht diese Töne – Coro: Freude, schöner Götterfunken (Allegro assai)

LA “NONA” di BEETHOVEN PER VIOLINO E PIANOFORTE

Se c’è un capolavoro musicale che tutti conoscono è la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, grandiosa partitura per voci soliste, coro e orchestra, scritta dal genio di Bonn nel 1824 e ancora oggi regina dei cartelloni sinfonici. Ne esistono varie trascrizioni pianistiche (era così che la musica da concerto circolava nei salotti prima che esistessero le registrazioni), ma ora torna alla luce una clamorosa trascrizione per violino e pianoforte, che rivela aspetti nascosti della partitura originale.

«La trascrizione di Sitt – ha spiegato Mauro Loguercio – è un omaggio epico e drammaturgico, lontano dall’uso salottiero di tante trascrizioni dell’epoca, con una qualità estetica di assoluta eccellenza. Le possibilità tecnico espressive del violino e del pianoforte vengono spinte ai limiti estremi per trasmettere il messaggio di amore, umanità e ideali che permeano questo sommo monumento musicale».

«Non si tratta della trascrizione che ci si potrebbe aspettare – prosegue Emanuela Piemonti – cioè con il pianoforte che riassume l’intera orchestra mentre il violino espone la parte superiore. La scrittura di Sitt è magistrale perché tratta “alla pari” i due strumenti: la vera prova per gli interpreti è trovare il giusto equilibrio e affiatamento».

Biglietto € 5,00

Info e prenotazioni: 338 1645564 | 328 5557270