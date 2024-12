A Bolognetta una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione a cura dell’Asp. Presente anche il Lions Club Cefalù

Il comune di Bolognetta ha vissuto una giornata straordinaria dedicata alla salute e alla prevenzione. Tantissime le prestazioni sanitarie grazie all’Open Day organizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con i Lions Club della Circoscrizione. E tra questi il Lions Club Cefalù guidato dal presidente dott. Ciro Cardinale. La manifestazione ha avuto il sostegno sostegno dell’amministrazione comunale di Bolognetta guidata dal Sindaco Gaetano Grassadonia. Tra i Lions l’autorevole presenza del dott. Vittorio Di Carlo. Un traguardo significativo per un evento che ha unito competenze, solidarietà e impegno civico.

La partecipazione straordinaria di Bolognetta non è un caso isolato,



ma riflette un bisogno crescente di accesso a servizi di prevenzione. Iniziative come questa rappresentano un’opportunità fondamentale per prendersi cura della propria salute.

L’impegno si è esteso anche agli animali: i veterinari hanno provveduto all’impianto gratuito di microchip per i cani, dimostrando come la prevenzione possa abbracciare ogni aspetto del vivere comune. Intanto, lo sportello amministrativo ha offerto supporto pratico, dimostrando che la salute è un diritto che va garantito in ogni sua forma.

Gli esperti sottolineano che iniziative di questo tipo non solo migliorano la salute pubblica, ma accrescono anche la consapevolezza dei cittadini.



Iniziative come l’Open Day di Bolognetta sono una testimonianza concreta di come, attraverso collaborazione e dedizione, si possano abbattere barriere e migliorare la qualità della vita. Guardando al futuro, viene da chiedersi quali altre comunità possano beneficiare di un simile impegno, perché la salute è un patrimonio di tutti e merita di essere difesa con forza e determinazione.