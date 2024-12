Magico Natale a Cefalù 2024: una serata di risate con Francesco Gottuso

IL programma della settimana del Magico Natale a Cefalù

Un Evento Speciale per il Magico Natale 2024

Lunedì 9 dicembre il Teatro Comunale Cicero di Cefalù si accenderà di risate grazie allo spettacolo comico “L’ignoranza non ha limiti” di Francesco Gottuso. L’evento è parte del ricco programma del Magico Natale 2024, che trasforma la città in un palcoscenico di eventi imperdibili.

Francesco Gottuso: Dalla Televisione al Palco Cefaludese

Direttamente da ZeligLab e dal Teatro Agricantus di Palermo, Francesco Gottuso porta la sua irresistibile comicità a Cefalù. Palermitano doc, Gottuso è noto per il suo stile unico, capace di sorprendere e divertire il pubblico con un mix di discorsi lineari che si trasformano in assurdità, strafalcioni comici ed effetti visivi sorprendenti.

Uno Show da Non Perdere

Lo spettacolo promette di intrattenere gli spettatori con momenti di pura genialità comica. Partendo dalla curiosità di scoprire come un giovane apparentemente serio e misterioso possa far ridere, il pubblico si troverà coinvolto in una serie di situazioni esilaranti che lo terranno incollato alla sedia fino alla fine.

Informazioni Pratiche

L’appuntamento è fissato per le ore 21:00 al Teatro Comunale Cicero di Cefalù. L’ingresso è libero, ma si consiglia di arrivare con anticipo, poiché i posti saranno disponibili fino a esaurimento.

Cefalù si prepara a vivere una serata all’insegna del buon umore e della leggerezza, confermandosi una meta ideale per celebrare la magia del Natale.



Il Programma della settimana



9 Dicembre: ore 18:30,

Spettacolo teatrale “Mastru Tempu”, di e con Giampiero Amato, Teatro comunale Cicero;

9 Dicembre: ore 21:00,

Spettacolo di teatro comico “L’ignoranza non a limiti”, di Francesco Gottuso, Teatro comunale Cicero;

10 dicembre: ore 18:30,

Concerto “Choir Sing Song”, a cura dell’Ass. siciliana “Musica per l’Uomo”, Teatro comunale Cicero;

11 dicembre: ore 18:00, Concerto di RUGGERO MASCELLINO – pianoforte e fisarmonica con Massimo Patti al contrabbasso, a cura dell’Ass. “Amici della Musica” Palermo, Teatro comunale Cicero;

11 dicembre: ore 18:30, Spettacolo di Arte di strada, centro storico;

12 dicembre: ore 18:30, Concerto “Let’s sing along Christmas” a cura di Manuela Cicero Quartet,

Teatro comunale Cicero;

13 dicembre: ore 18:30, Concerto “Nativitas” con FRANCESCO BUZZURRO, Teatro comunale Cicero;

14 dicembre: ore16:00, Spettacolo di teatro per ragazzi “IL MAGO DI OZ” a cura della Compagnia Bertolt Brecht, Teatro comunale Cicero

14 dicembre: ore 21:00, Concerto “Blue Souls Jazz Quartet’ (Francesco Amato pianoforte, Sofia Cirincione voce, Sebiano Failla batteria, Damiano Vitrano contrabbasso), Teatro comunale Cicero;