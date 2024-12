Presepi per la Pace: a Cefalù (7 dicembre 2024 – 12 gennaio 2025)

Presepi per la Pace: Celebrazioni a Cefalù (7 dicembre 2024 – 12 gennaio 2025)

Il Comune di Cefalù, nell’ambito delle celebrazioni natalizie, presenta “Presepi per la Pace”, un evento che unisce arte, tradizione e spiritualità, ponendo al centro il messaggio universale di pace. L’iniziativa si svolgerà dal 7 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025 e promette di essere un momento di riflessione e condivisione per la comunità locale e i visitatori.

I Presepi sono in mostra nell’Ottagono di Santa Caterina del Municipio di Cefalù.

La magia della Natività rivive a Cefalù grazie alla mostra “Presepi per la Pace”, a cura di Massimo Santi Natoli e Associazione Italiana “Amici del Presepio”. Stto una selezione di foto dei presepi in mostra all’interno dell’Ottagono di Santa Caterina.

Orari visita a ingresso gratuito: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 sino al 12 gennaio 2025.

L’origine del Presepe: Simbolo di Pace e Speranza

La tradizione del presepe, attribuita a San Francesco d’Assisi che realizzò il primo a Greccio nel 1223, è profondamente legata ai valori di pace, solidarietà e speranza. Da allora, l’immagine del Bambino nella mangiatoia, circondato dalla Sacra Famiglia, è diventata simbolo di un nuovo inizio, capace di unire l’umanità in un abbraccio universale di riflessione e serenità.

Cefalù, come luogo di incontro e bellezza, lancia con questa esposizione un messaggio di dialogo e armonia in un mondo sempre più frammentato. Il presepe diventa, così, non solo una rappresentazione religiosa, ma anche un potente strumento di riscoperta di valori essenziali e di impegno per un futuro migliore.

Un Percorso Significativo

L’evento coinvolge una rete di artisti e artigiani, con la curatela di Massimo Santi Natoli e il supporto dell’Associazione Italiana Amici del Presepio – Sede di Messina. Da oltre vent’anni, questa associazione promuove l’arte presepiale con competenza e passione, partecipando anche a esposizioni di rilievo nazionale e internazionale.

Uno dei momenti più toccanti dell’evento sarà la sezione dedicata al presepe di Nassiriya, che ricorda il tragico attentato del 12 novembre 2003 in cui persero la vita 28 persone, tra cui 19 italiani. La città di Cefalù, da sempre attenta al valore della memoria, ha riservato a questa tragedia uno spazio speciale, dedicato anche al 20° anniversario della strage.

Un Invito alla Comunità

Con “Presepi per la Pace”, Cefalù offre un’occasione unica per emozionarsi, riflettere e ritrovare i valori di solidarietà e speranza. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Prof. Daniele Tumminello, invita cittadini e visitatori a vivere questo Natale come un momento di rinascita e condivisione.

“Auguriamo a tutti i visitatori della Mostra il dono della Pace e della Gioia. Buon Natale!”



Unisciti a Cefalù per celebrare la magia del Natale e riscoprire, attraverso l’arte dei presepi, il significato più profondo delle festività.