Nel campionato di SErie C Femminile di Calcio a 5 la Palermo Calcio A 5 batte la Nike Aurora Rossa di Campofelice di Roccella



Palermo Calcio A 5 supera la Nike Aurora Rossa: 0-12

Un risultato che non lascerebbe spazio a commenti, quello del Palermo Calcio A 5, che supera la Nike Aurora Rossa con un netto 12-0. Le palermitane, imbattute e a punteggio pieno in classifica, dimostrano ancora una volta la loro superiorità contro una squadra che si presenta da debuttante in questo torneo con giovanissime atlete. La Nike Aurora Rossa resta all’ultimo posto con una sola vittoria in sette gare. Ma obiettivo, come detto, è fare esperienza, data la giovanissima età di tante atlete.

Mistral Palermo supera Virtus Femminile Marsala: 3-9

Altra partita a senso unico, con la Mistral Palermo che vince per 9-3 sul campo della Virtus Femminile Marsala, mantenendo vive le speranze di risalire in classifica. La Virtus, ancora a zero punti, subisce l’ennesima sconfitta di una stagione complicata. Per la Mistral, invece, questo successo rappresenta un’iniezione di fiducia, utile per provare a staccare le ultime posizioni.

Athletic Club Palermo domina Libertas: 6-0

Con un netto 6-0, l’Athletic Club Palermo conferma la sua leadership in campionato, appaiata al Palermo Calcio A 5 con 21 punti e una differenza reti impressionante. Le padrone di casa annientano la Libertas, che resta ferma a quota 12 punti e vede rallentare la sua corsa verso le posizioni di vertice. L’Athletic continua a impressionare, mostrando solidità difensiva e un attacco prolifico.

La Stefanese Calcio conquista una vittoria sofferta: 4-3 contro Castellammare

La sfida più equilibrata del weekend si chiude con la vittoria della Stefanese Calcio sul Castellammare Calcio per 4-3. Decisiva la tripletta di Glorioso A. e la rete Ferrigno A. Una gara combattuta e ricca di emozioni, che regala tre punti preziosi alla Stefanese. Questo successo proietta le giallorosse al terzo posto con 15 punti, rafforzando la loro posizione nella parte alta della classifica. Per il Castellammare, invece, una sconfitta amara che lo lascia nelle retrovie a quota 6 punti.

Classifica: Athletic Club Palermo e Palermo Calcio A 5 in vetta

Con 21 punti e una marcia trionfale, Athletic Club Palermo e Palermo Calcio A 5 continuano a dominare il campionato. Dietro di loro, la Stefanese Calcio si conferma la terza forza con 15 punti, staccando la Libertas ferma a 12. Più indietro, il 90011 Bagheria e il Castellammare Calcio lottano per posizioni di metà classifica, mentre il fondo resta nelle mani della Nike Aurora Rossa e della Virtus Femminile Marsala, entrambe in carca di risultati. Ma il loro scopo è fare esperienza in questo difficile campionato. Bravissime lo stesso.

Classifica

Athletic Club Palermo 21

Palermo Calcio A 5 21

Stefanese Calcio 15

Libertas 12

Mistral Palermo 9

Bagheria 6

Castellammare Calcio 6

Nike Aurora Rossa 3

Femminile Marsala 0