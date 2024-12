Cefalù, Nuovi Lavori in Corso: interventi per migliorare le strade comunali

L’annuncio del sindaco Tumminello

Il Comune di Cefalù, sotto la guida del sindaco Daniele Tumminello, ha avviato una serie di interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la viabilità periferica e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. I lavori si concentrano sulla posa di nuovo asfalto e sulla riparazione dei tratti più danneggiati delle strade comunali.

Via Monte Paradiso: primi risultati visibili

Tra le strade interessate spicca via Monte Paradiso, che versava in gravi condizioni di dissesto. Qui, i lavori sono già in corso e mirano a restituire sicurezza e percorribilità. L’obiettivo è rispondere alle esigenze della comunità locale, eliminando disagi ormai diventati cronici.

Prossimi interventi in programma

Non solo via Monte Paradiso: il piano prevede a breve interventi su via Presti e sul secondo tratto di via Cozzo Crocreata, altre arterie strategiche per la viabilità cittadina. Questi lavori promettono di risolvere criticità segnalate da tempo.

Nuova luce per le strade di Cefalù

Oltre alla manutenzione stradale, il Comune ha avviato anche un’importante opera di pulizia delle lanterne dell’illuminazione pubblica. Questo intervento non solo migliorerà l’estetica cittadina, ma garantirà una maggiore efficienza e sicurezza per i pedoni nelle ore notturne.

Un impegno per il territorio

Queste operazioni si inseriscono in un più ampio impegno dell’amministrazione comunale per il miglioramento delle infrastrutture e la qualità della vita dei residenti, dimostrando attenzione costante alle necessità del territorio.