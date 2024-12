Gratteri: il Consiglio Comunale Riduce l’IMU per il 2025 e salva il campo sportivo

Gratteri: Il Consiglio Comunale Riduce l’IMU per il 2025

Una decisione per alleggerire le tasche dei cittadini

Venerdì 20 dicembre si è svolto il Consiglio Comunale di Gratteri in seduta ordinaria, durante il quale il gruppo consiliare di maggioranza “Gratteri Futura” ha votato a maggioranza uno dei punti del suo programma elettorali più importanti: la riduzione dell’IMU. Un emendamento proposto dal gruppo ha infatti abbassato l’aliquota dal 10,6 per mille al 9,6 per mille per l’anno 2025. La decisione rappresenta un segnale concreto di vicinanza alla cittadinanza, già gravata da altre imposte e tasse.

Il gruppo consiliare di minoranza “Gratteri in Comune” ha scelto di astenersi durante la votazione.

Presenti in aula il Vice sindaco Porcello e gli assessori Brocato e Cirrito.

Campeggio sì, ma non a scapito del campo di calcio

Uno dei temi centrali del dibattito è stata la variante al Piano Regolatore Generale per la creazione di parcheggi e piazzole per camper e autobus nell’area del campo di calcio “Antonio Di Bella”. La maggioranza consiliare di “Gratteri Futura” ha espresso perplessità sul progetto, sottolineando l’importanza di preservare l’attuale campo di calcio.

Secondo il gruppo, il campeggio potrebbe essere realizzato sfruttando piazzuole libere nelle vicinanze, valorizzando così il campo come risorsa per attività sportive dei futuri campeggiatori. Dopo un ampio confronto, i membri della Giunta presenti si sono mostrati aperti a riesaminare la proposta con i tecnici incaricati. Il punto è stato rinviato, con l’impegno di lavorare insieme su una nuova soluzione progettuale.

Finanziamenti regionali per Gratteri

Un altro argomento discusso è stato l’approvazione di una ratifica urgente al bilancio di previsione. Il Comune di Gratteri ha ricevuto due contributi dalla Regione: 16.000 euro destinati al progetto “Natale a Gratteri 2024” e 40.000 euro per interventi infrastrutturali e di promozione territoriale. Tuttavia, ulteriori dettagli saranno resi resi noti in seguito.



Si è dimessa il consigliere Maria Rosaria Cirincione per motivi personali e familiari. Al suo posto subentra il Consigliere Michele Cannici.

Streaming disponibile per i cittadini

Per chi fosse interessato a visionare integralmente il resoconto della seduta, il Consiglio Comunale è disponibile in streaming sul sito ufficiale all’indirizzo gratteri.civicam.it.