A Cefalù nuovo regolamento per la sosta dei veicoli della distribuzione. Ecco dove saranno gli stralli

Da una ricognizione degli stalli di sosta riservati alle operazioni di distribuzione

collettame a servizio degli esercizi commerciali nel territorio comunale è emerso che l’attività

di controllo degli stessi risulta assai difficoltosa in quanto non sufficientemente regolata sia

sotto il profilo temporale sia sulla tipologia delle operazioni ammesse.

Valutato che tale situazione determina l’utilizzo indiscriminato dei predetti stalli di sosta

anche da parte di coloro che non ne hanno titolo a discapito dei mezzi a ciò specificamente

deputati,

A parziale modifica delle vigenti ordinanze che disciplinano il transito e la sosta dei veicoli

nel territorio comunale;

Si dispone

L’istituzione di stalli di sosta, nelle sottoelencate vie e piazze, riservati esclusivamente

ai veicoli di categoria “N”, impegnati in operazioni di distribuzione collettame a servizio degli esercizi

commerciali ricadenti nel territorio comunale, nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore

20:00, con obbligo di effettuare dette operazioni entro il termine massimo di novanta

minuti, il cui inizio dovrà essere certificato da apposito disco orario, esposto in

maniera ben visibile sul parabrezza del veicolo:

N. 1 stallo nella via Archimede, sul lato sinistro del senso unico di marcia all’altezza

del numero civico 7;

N. 1 stallo nella via Giudecca lato mare a ml. 20 dalla rotatoria;

N. 1 stallo nella via Antonio Gramsci sul lato sinistro del senso unico di marcia di

fronte al numero civico 35;

N. 1 stallo di sosta nella via Roma sul lato destro del senso unico di marcia davanti al

numero civico 65;

N. 1 stallo di sosta nella via Roma sul lato destro del senso unico di marcia davanti al

numero civico 99;

N. 1 stallo di sosta nella via Roma sul lato destro del senso unico di marcia di fronte al

numero civico 62;

N. 1 stallo di sosta nella via Roma sul lato destro del senso unico di marcia opposto al

tratto compreso tra i numeri civici 46 e 48;

N. 1 stallo di sosta nella via San Pasquale sul lato destro del senso unico di marcia di

fronte al numero civico 11;

N. 2 stalli di sosta in Piazza C. Colombo lato nord tratto antistante la prima scala di

accesso all’arenile;

N. 1 stallo di sosta nella via Umberto I sul lato destro del senso unico di marcia della

carreggiata alta davanti al numero civico 15/B;

N. 1 stallo di sosta nella via Umberto I sul lato destro del senso unico di marcia della

carreggiata alta davanti al numero civico 61;

N. 3 stalli di sosta nella via Umberto I sul lato sinistro del senso unico di marcia della

carreggiata bassa di fronte al numero civico 74.