Campionato Endas Senior di Basket: Mannara Dogs batte la Murialdo AIDO Cefalù

La partita tra Mannara Dogs Palermo e Murialdo AIDO Cefalù ha messo in evidenza un evidente divario, sia sul piano fisico che tecnico a causa degli infortuni che hanno decimato la Murialdo Aido. I padroni di casa hanno così controllato ogni quarto del match. Ecco l’analisi dettagliata dell’incontro e delle prestazioni individuali.



Primo Quarto: Mannara Impone il Ritmo (18-6)

Il primo quarto ha subito mostrato la direzione che avrebbe preso la gara. La difesa aggressiva dei Mannara Dogs e l’efficacia sotto canestro hanno lasciato pochissimo spazio alla Murialdo. Vincenzo De Blasi ha inaugurato la sua prestazione stellare con 8 punti nel primo parziale, sfruttando bene i tagli e le transizioni rapide. Dall’altra parte, solo Giglio e Fiduccia hanno trovato il canestro, ma con fatica.

Secondo Quarto: Cefalù Ci Prova, Ma la Mannara Tiene (20-16)

Il secondo parziale ha visto un miglioramento della Murialdo, con Fiduccia in grande spolvero. Il numero 15 ha messo a segno 9 dei suoi 15 punti totali nel periodo, dimostrando grande precisione dal mid-range. Tuttavia, la Mannara ha risposto colpo su colpo, trascinata da Tarantino e Giallombardo, che hanno messo insieme 13 punti combinati nel quarto.

Terzo Quarto: Difesa e Controllo (14-7)

Dopo l’intervallo lungo, il ritmo della Murialdo è calato drasticamente, complice l’esiguità della panchina e i problemi fisici che hanno limitato la rotazione a soli 8 uomini. Solo 7 punti segnati per Cefalù, con Maggiore e Rigatuso che hanno provato a mantenere la squadra a galla. La Mannara, pur non brillando, ha mantenuto il controllo grazie a Tokarev, abile nel gioco perimetrale.

Quarto Quarto: Chiusura in Bellezza (19-11)

L’ultimo quarto è stato la celebrazione di una prestazione corale per i Mannara Dogs. Vincenzo De Blasi, autore di 20 punti complessivi, ha continuato a dominare con una combinazione letale di tiri da fuori e penetrazioni. Giallombardo, con 8 punti complessivi, ha messo il sigillo con una tripla nei minuti finali. Cefalù, ormai senza energie, ha risposto con qualche guizzo di Giglio, ma era troppo tardi.

Statistiche e Analisi dei Singoli

Murialdo AIDO Cefalù

Fiduccia (15 punti) : Il miglior realizzatore della squadra, ha mostrato buone capacità realizzative, ma è mancato il supporto dei compagni.

: Il miglior realizzatore della squadra, ha mostrato buone capacità realizzative, ma è mancato il supporto dei compagni. Giglio (12 punti) : Solido, soprattutto nel primo e nell’ultimo quarto, ha cercato di mantenere viva la squadra con qualche giocata di carattere.

: Solido, soprattutto nel primo e nell’ultimo quarto, ha cercato di mantenere viva la squadra con qualche giocata di carattere. Maggiore (6 punti): Ha dato il massimo, ma non è riuscito a incidere come avrebbe voluto.

Mannara Dogs Palermo

Vincenzo De Blasi (20 punti) : MVP indiscusso, ha guidato la squadra con una prestazione completa e dominante.

: MVP indiscusso, ha guidato la squadra con una prestazione completa e dominante. Tarantino (7 punti) : Fondamentale nelle fasi di costruzione e nei momenti decisivi.

: Fondamentale nelle fasi di costruzione e nei momenti decisivi. Giallombardo (8 punti) : Ottimo contributo dalla panchina, soprattutto nei momenti chiave della partita.

: Ottimo contributo dalla panchina, soprattutto nei momenti chiave della partita. Tokarev (5 punti): Sempre pericoloso dall’arco, ha fornito un apporto prezioso nei momenti di difficoltà.

Conclusioni: vittoria meritata dei Mannara dogs

La Murialdo AIDO Cefalù, penalizzata dagli infortuni e da una panchina corta, non è riuscita a tenere il passo di una Mannara Dogs ben organizzata e con una profondità di roster superiore. Per il tecnico De Lise, il lavoro non manca: bisognerà ritrovare energia e fiducia per le prossime partite.

D’altro canto, il coach Di Liberto può essere soddisfatto della solidità della sua squadra, che ha dimostrato compattezza e capacità di gestire la partita dall’inizio alla fine.

