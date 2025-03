Cefalù ricorda padre Ortolano a cento anni dalla nascita: un tributo alla sua musica

Oggi, 21 marzo 2025, l’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo di Cefalù celebra il centesimo anniversario dalla nascita di Padre Ortolano, un presbitero compositore che ha lasciato un segno indelebile nella musica liturgica e nella vita religiosa della città. L’appuntamento è fissato per le ore 19:00, presso la Chiesa di San Nicola di via Spinuzza, dove si terrà una speciale commemorazione. Un vero e proprio tributo che si inserisce nel ciclo di celebrazioni che hanno già preso il via a gennaio e che culmineranno il prossimo 9 maggio in Cattedrale con un concerto in suo onore.

Un compositore devoto alla liturgia

Padre Ortolano, oltre ad essere un presbitero stimato, è stato anche un prolifico compositore che ha dedicato gran parte della sua vita alla creazione di canti per ogni circostanza liturgica. Le sue opere, caratterizzate da una profonda spiritualità e raffinatezza, sono diventate parte integrante delle celebrazioni religiose di Cefalù. Le composizioni di Ortolano si distinguono per la loro capacità di unire la sacralità della musica alla tradizione liturgica, rispondendo con eleganza e devozione alle necessità del culto. Oggi, a cento anni dalla sua nascita, la sua figura viene celebrata non solo per la sua dedizione alla Chiesa, ma anche per il suo contributo artistico che ha arricchito la musica sacra della città.

La commemorazione di oggi: una celebrazione del compositore

Questa sera, il ricordo di Padre Ortolano prenderà vita in una commemorazione che si preannuncia emozionante e suggestiva. La Chiesa di San Nicola, che già in passato ha ospitato eventi in onore del presbitero, si prepara a diventare il luogo di una celebrazione che unisce spiritualità e musica. Non solo un momento di preghiera, ma anche di riflessione sulla straordinaria eredità culturale e religiosa lasciata dal compositore.

Già il mese scorso, il 28 febbraio, la commemorazione di Padre Ortolano aveva avuto luogo nella stessa chiesa, con un incontro in cui sono state presentate tre relazioni incentrate sulla figura di Ortolano come presbitero, uomo e compositore. Il vescovo di Cefalù, Giuseppe Marciante, ha partecipato all’evento, esaltando i valori presbiteriali che hanno guidato la vita del sacerdote. Le sue parole hanno sottolineato come la sua musica fosse strettamente legata alla sua vocazione religiosa, manifestando un profondo rispetto per il sacro e una capacità unica di trasmettere la fede attraverso la melodia.

La grande occasione musicale del 9 maggio

Il ricordo di Padre Ortolano proseguirà con un evento di grande rilievo il prossimo 9 maggio. La Cattedrale di Cefalù ospiterà una vera e propria occasione musicale, con l’esecuzione di alcune delle sue composizioni più belle. Questo concerto rappresenterà il culmine di un percorso di celebrazione che non solo rende omaggio alla sua arte, ma anche al suo impegno nel rafforzare la fede attraverso la musica. Un evento che si preannuncia come un momento imperdibile per tutti gli appassionati di musica liturgica e per coloro che desiderano rendere omaggio alla memoria di un uomo che ha fatto della sua vocazione un’arte.

Padre Ortolano non è stato solo un compositore, ma un punto di riferimento spirituale e culturale per la comunità di Cefalù. La sua eredità musicale e religiosa continuerà a vivere non solo nelle sue composizioni, ma anche nelle celebrazioni che lo ricordano a distanza di un secolo dalla sua nascita. La commemorazione di oggi, così come l’evento musicale del 9 maggio, sono testimonianze di quanto la sua figura sia ancora viva nella memoria collettiva. Un’occasione per la città di riflettere sul valore di una vita dedicata alla musica e alla spiritualità, che ha saputo toccare il cuore di tanti.