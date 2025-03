Serie D Femminile Volley: un weekend decisivo per la classifica. La Kepha di Cefalù in casa sabato sera

Serie D Femminile – Girone A: un weekend decisivo per la classifica.

Queste le gare in programma

Aragona-Pomaralva: sfida al vertice (22/03/25 – 17:00)

La Mediterranea Serramenti Aragona affronta Pomaralva in un vero e proprio scontro diretto per la vetta della classifica. Con un solo punto di distacco, questa partita potrebbe determinare un cambio al comando del girone. Aragona, forte della miglior differenza set e di un attacco solido, dovrà difendere il primo posto contro una Pomaralva agguerrita, che con una vittoria scavalcherebbe le rivali in testa. Sarà una gara ad alta tensione.

Capacense cerca continuità contro Medtrade Volley Palermo (22/03/25 – 16:30)

A.C.D.S. Capacense, terza forza del campionato, punta a consolidare la propria posizione contro Medtrade Volley Palermo, attualmente in zona bassa di classifica. Capacense, con un attacco potente e una difesa solida, parte favorita, ma dovrà evitare cali di concentrazione per non rischiare un passo falso contro una squadra alla ricerca di punti salvezza.

Bagheria vuole allungare il passo (23/03/25 – 16:30)

US Volley Bagheria, quarta in classifica, sfida ASD Volley Sport Alcamo in una gara da non sottovalutare. Bagheria punta a mantenere il ritmo delle prime della classe, sfruttando il fattore campo e la propria esperienza. Alcamo, invece, proverà a ribaltare il pronostico e allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.

Palermo Mondello Volley all’assalto del quinto posto (22/03/25 – 16:30)

Palermo Mondello Volley, reduce da un buon percorso finora, ospita Volley Land & Dolce Carollo. Con la possibilità di agganciare il quarto posto in caso di vittoria, le padrone di casa non possono permettersi distrazioni. La formazione ospite, penultima in classifica, cercherà di dare battaglia per ottenere punti fondamentali in ottica salvezza.

Jingle Kepha e APD Cegap: sfida di centro classifica (22/03/25 – 19:00)

Jingle Kepha 2.0 e APD Cegap si affrontano in una partita equilibrata tra due squadre di metà classifica. Entrambe vogliono avvicinarsi alla zona playoff e distanziarsi dal gruppo delle inseguitrici. Una vittoria potrebbe rilanciare le ambizioni di una delle due formazioni.

Primula e Pallavolo 2000: punti pesanti in palio (23/03/25 – 18:00)

ASD Primula e G.S. Pallavolo 2000 A.S.D. si sfidano in un match che potrebbe avere un forte impatto sulla loro stagione. Primula, con un rendimento altalenante, vuole trovare continuità, mentre Pallavolo 2000 cerca una vittoria fondamentale per uscire dalla zona retrocessione.