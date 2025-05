Altro intervento sulla Rocca di Cefalù per una turista statunitense infortunata

Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano in azione a Cefalù, per recuperare una turista straniera infortunata. La donna, una sessantacinquenne statunitense, era in escursione con il marito sulla Rocca che sovrasta la cittadina normanna quando è scivolata su un sentiero secondario sopra il tempio di Diana procurandosi un importante trauma ad un arto inferiore.

Non essendo in grado di proseguire a piedi, il marito ha chiamato il 118 tramite il Numero Unico di Emergenza 112. Trattandosi di un intervento in ambiente impervio è stato allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano che ha attivato una squadra già presente in zona e inviato sul posto altre due squadre da Palermo. La donna è stata raggiunta, immobilizzata, caricata in barella e portata a spalle fino alla strada dove ad attenderla c’era un’ambulanza del 118 che l’ha trasferita all’ospedale Giglio.

In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti montani, ambienti innevati, scogliere, in grotta e gole fluviali o in caso di persone disperse in ambiente montano, impervio e ostile, per allertare il Soccorso Alpino è necessario chiamare il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, specificando che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio. L’operatore del #NUE112, applicando la specifica “procedura operativa ambienti montani ed impervi”, trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa del 118, la quale provvederà ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).