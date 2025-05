“I Venerdì della Speranza”: la Diocesi di Cefalù si riunisce al Santuario Spirito Santo di Gangi

Venerdì 30 maggio 2025, alle ore 9.30, presso il suggestivo Santuario Spirito Santo di Gangi, la comunità ecclesiale della Diocesi di Cefalù vivrà un momento di intensa spiritualità e comunione.

S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, insieme a tutto il clero diocesano, guiderà una speciale giornata di preghiera nell’ambito dell’iniziativa “I Venerdì della Speranza”. Il programma prevede un momento di meditazione seguito dalla solenne Offerta dell’Olio per la Lampada della Preghiera, gesto simbolico che rinnova l’impegno della Chiesa locale a mantenere viva la fiamma della fede e della speranza.

L’evento rappresenta un’occasione privilegiata per raccogliersi in preghiera e riflettere, con cuore aperto, sull’invito evangelico a partecipare al “banchetto di nozze”, immagine del Regno dei Cieli evocata nelle parole del Vangelo: “Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio”.

Promossa dalla Diocesi di Cefalù in collaborazione con Caritas Diocesana e il Servizio Pastorale per la Speranza, l’iniziativa intende rafforzare il cammino spirituale della comunità, alla luce della Parola e dell’impegno concreto verso i più fragili.

Tutti i fedeli sono invitati a partecipare numerosi, per condividere insieme questo significativo appuntamento di fede, speranza e carità.