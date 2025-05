La Kepha 2.0 di Cefalù scrive la storia: promozione in Serie D e una stagione da incorniciare (foto)

La Kepha 2.0 scrive la storia: promozione in Serie D e una stagione da incorniciare

La Kepha 2.0 del progetto “IISS J. del Duca” ha conquistato la matematica promozione in Serie D, centrando un traguardo atteso, sudato e meritato. La vittoria per 3-0 contro i Lupi Pallavolo Partinico (25-18, 25-22, 25-16), diretta dall’arbitro Antonio Cappa Mirici, suggella una stagione straordinaria, in cui il gruppo guidato dai tecnici Enzo Brusca e Mary Catalano ha saputo coniugare talento, disciplina e crescita costante.

A confermare il valore di questo percorso sono le parole della presidente Gabriella Torcivia, che non ha nascosto la sua soddisfazione: «Un risultato che premia l’impegno quotidiano di tutta la squadra, dallo staff tecnico ai ragazzi. Abbiamo costruito qualcosa di importante, non solo in campo ma anche come progetto educativo e sportivo».

Un duello di vertice per il primato finale

La classifica, a una sola giornata dal termine, parla chiaro: Kepha 2.0 e ASD Primula sono appaiate al comando con 12 punti, frutto di quattro vittorie su quattro incontri, identico quoziente set (6,00) ma con la Primula avanti per un leggero margine nel quoziente punti (1,53 contro 1,38). Entrambe sono già promosse in Serie D, ma la prossima e ultima giornata di campionato decreterà chi si prenderà la vetta assoluta del girone, e con essa la corona di regina indiscussa di questa fase.

Una macchina perfetta

Il punteggio tondo contro Partinico è solo l’ennesima dimostrazione della solidità della Kepha, capace di imporsi in ogni fondamentale. Con un gioco corale e incisivo, la squadra cefaludese ha saputo trovare sempre la soluzione giusta, gestendo con autorità anche i momenti più delicati. I parziali parlano da soli, ma è l’atteggiamento della squadra a impressionare: grinta, lucidità e concentrazione.

L’ultima sfida: per la gloria

Ora tutti gli occhi sono puntati sull’attesissimo scontro diretto contro ASD Primula, che non avrà più valore ai fini della promozione, ma rappresenta l’epilogo perfetto di un campionato spettacolare. In palio, il primato del girone: un traguardo simbolico, ma che ogni squadra ambisce a conquistare. Una sfida da intenditori, che promette spettacolo e tecnica di alto livello.

Kepha 2.0 è in Serie D. Ma la stagione non è ancora finita. Ad attenderla, un’ultima battaglia. Per la vetta. Per il prestigio. Per scrivere l’ultima pagina di un’annata già memorabile.