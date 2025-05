Cornetto Algida: “Felicità” da gustare con protagonista Cefalù

Heritage musicale, brand equity e territorio al centro della nuova campagna integrata firmata Unilever

Unilever, con il suo brand iconico Cornetto Algida, inaugura la stagione estiva 2025 con una campagna crossmediale a forte impatto emotivo e simbolico, puntando sulla sinergia tra identità sonora, brand storytelling e valorizzazione del territorio. Il progetto, intitolato “Scarta l’estate con Cornetto Algida”, segna un ritorno all’archetipo dell’estate italiana, tanto nell’immaginario visivo quanto in quello uditivo.

Girato nella scenografica Cefalù, in Sicilia, lo spot – attualmente in rotazione nella sua versione teaser su televisione e social – rilegge in chiave contemporanea un classico della canzone italiana: “Felicità” di Al Bano, brano intriso di nostalgia e riconoscibilità trasversale. Una scelta non casuale, che riflette una strategia centrata sul recupero del capitale emozionale intergenerazionale, sempre più centrale nelle campagne di brand legacy.

Sound branding e continuità strategica

L’operazione si inserisce in una linea di continuità coerente con il posizionamento storico del brand, che ha fatto della musica un asset distintivo fin dai tempi dell’inconfondibile jingle “Cuore di Panna”. In un contesto dove la brand memorability passa sempre più attraverso stimoli multisensoriali, Algida continua a investire in una musical identity riconoscibile, coerente e attivabile su più touchpoint.

Negli ultimi anni, il brand ha costruito una vera e propria music strategy basata su collaborazioni con artisti in forte sintonia con i trend culturali del momento:

Nel 2024, i The Kolors con “Karma” per la campagna “Unwrap The Summer” (concept e creatività firmati Apload ).

con “Karma” per la campagna “Unwrap The Summer” (concept e creatività firmati ). Nel 2023, il supertormentone “Disco Paradise” con Fedez, J-Ax, Dj Jad e Annalisa .

. Nel 2022, il progetto “Scossa” con Sangiovanni .

. Nel 2021, Ariete con “L’Ultima notte”, a marcare l’ingresso del brand nei territori sonori del pop indie.

Questa serialità dimostra un’attenta pianificazione editoriale e una capacità di lettura evolutiva dei codici musicali giovanili, mantenendo sempre il bilanciamento tra innovazione e heritage.

La campagna 2025 prosegue sul filone concettuale avviato negli ultimi anni: “scartare” l’estate non è solo un payoff, ma un rituale simbolico che posiziona il prodotto come mediatore di momenti significativi, personali o collettivi. Il gesto fisico dello scartare il gelato si trasforma in metafora esperienziale, un invito alla leggerezza, alla scoperta, al piacere immediato. In questo senso, la creatività va oltre lo spot: si apre a dinamiche di engagement transmediale, pronte a essere attivate anche in contesti retail, outdoor, e digital experience.

Il caso Cornetto Algida conferma la capacità di Unilever di presidiare il territorio emozionale senza rinunciare alla coerenza strategica e al rigore esecutivo. La campagna estiva 2025 si inserisce in un disegno più ampio, dove il prodotto diventa piattaforma narrativa, e la marca si fa interprete di un immaginario condiviso.

