Cefalù 26 Maggio 2025 il Signore ha chiamato a sé Serafina Piscitello in Armao . La salma si trova presso la propria abitazione sita in Via Dei Mulini – 1 traversa n°3B . I funerali saranno celebrati Martedì 27 Maggio 2025 alle ore 16.00 nella Parrocchia Artigianelli di Cefalù. La salma sarà tumulata nel Cimitero di Cefalù.