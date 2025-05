A Cefalù una tre giorni di festa all’insegna della musica e della bellezza

Cefalù si prepara a un fine maggio ricco di eventi: dal 30 maggio all’1 giugno 2025 va in scena “Cefalù in festa: tra passato e futuro”, una manifestazione organizzata dall’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo. Un percorso culturale fra memoria e visioni per il domani.

Il programma ufficiale

Venerdì 30 maggio – ore 18:30, Teatro Comunale

Concerto della Corale “Maria Elisa Di Fatta”

Conferimento dei diplomi “Comune della Musica”

Sabato 31 maggio – ore 17:00, Teatro Comunale

Presentazione del libro “Cefalù: 133 storie di amore per la città”

Domenica 1 giugno – ore 18:30, Teatro Comunale

Festival dei Cantautori – Premio Mario Messineo

Consegna degli attestati “Voce Poetica di Cefalù” ai partecipanti di “Parole in musica per Cefalù”

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.