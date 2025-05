Borse di studio comunali a Cefalù. pubblicato il bando 2025

L’amministrazione comunale di Cefalù ha rinnovato anche quest’anno l’impegno a favore degli studenti e delle loro famiglie.

È infatti stato pubblicato il bando che consente l’accesso alle borse di studio 2025.

L’avviso prevede l’erogazione di borse di studio agli studenti ‘capaci e meritevoli’, secondo l’articolo 34 della Costituzione residenti nel territorio del comune di Cefalù, le cui famiglie, a basso reddito, riscontrano difficoltà a far fronte a tutte le spese necessarie per assicurare ai figli un sereno percorso di studi.

Per partecipare occorre essere residenti a Cefalù, essere iscritti in una scuola Secondaria di promo o secondo grado ed avere riportato nell’anno accademico 2023/2024 una media finale di almeno 7/10.

Altro indicatore è l’ISEE (non deve essere superiore a 10.000 euro). I dettagli saranno comunque disponibili sul sito del Comune (www.comune.cefalu.pa.it).

Il bando scade 30 giorni dopo la pubblicazione dell’avviso. L’istanza andrà presentata presso l’Ufficio Segretariato Sociale, il quale fornirà ausilio alla compilazione delle stesse, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.