Per la signora Concetta Alfieri

Cara Sara,

in questo momento così difficile, l’intera comunità scolastica dell’IISS “Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato” si stringe a te con profonda commozione e affetto sincero per la perdita della tua amata mamma, la signora Concetta Alfieri, vedova Termini. Dopo una lunga malattia che l’ha resa fragile, la sua scomparsa lascia un vuoto profondo e doloroso nel tuo cuore. Non ci sono parole che possano davvero colmare il silenzio che segue l’addio a una madre. Ti siamo vicini con tutto il calore umano di cui siamo capaci, condividendo il tuo dolore e custodendo con te il ricordo della persona che è stata e dell’amore che ha donato.

Sentite e accorate condoglianze,

Tutta la comunità scolastica dell’IISS “Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato”