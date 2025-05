Cefalù in festa comincia in musica: quindici canzoni per raccontare la città

Cefalù si apre oggi con tre giorni di festa, emozione e memoria, con il suono della musica come prima voce a dare il benvenuto. È l’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo a firmare l’inizio di questa rassegna culturale con un progetto che è, prima di tutto, un atto d’amore verso la città: “Cefalù fra passato e futuro”.

Quindici canzoni. Quindici testi originali scritti da soci, amici, appassionati. Persone che hanno risposto all’invito dell’associazione, offrendo parole, pensieri, immagini legate a Cefalù. Quei testi sono diventati musica. E oggi, risuonano come una vera e propria sinfonia collettiva dedicata alla città. Ogni brano è un’angolazione diversa. C’è chi racconta il mare, chi le pietre antiche, chi la nostalgia di chi è lontano, chi la luce che scivola sulle strade al tramonto. Insieme, queste canzoni costruiscono un ritratto corale, vivo, affettuoso. Un mosaico fatto di note e sentimenti.

“Parole in musica per Cefalù” è più di un concerto: è una comunità che si riconosce, si ascolta, si racconta. È l’inizio perfetto per una manifestazione che guarda al passato con gratitudine, al presente con consapevolezza, al futuro con speranza. E oggi, proprio così, con la musica che nasce dalle parole di chi ama la città, comincia “Cefalù in festa: tra passato e futuro”. E non poteva esserci inizio più vero.

La festa dal vivo comincia oggi pomeriggio alle 18:30 al teatro Comunale dove la Corale “Maria Elisa Di Fatta” diretta dal maestro Ildebrando D’Angelo offrirà un concerto ai Comuni della Musica.

Anna Agostara, Cefalù il sogno di Ruggero

Grazie Devito, Cefalù nel cuore degli appassionati

Filippo Di Giorgio, Cefalù perla nel sogno

Gaetano Forte, Nei vicoli di Pietra

Salvatore Garbo, Cefalù sogno dorato

Salvatore Garbo, Cefalù gemma d’amore

Mariella Maggiore, Cefalù

Cesare Moceo, Cefalù noi ancora e sempre

Rosa Musacchia, Cefalù

Elvira D. Muscarella, La magia del mare

Adriana Musumeci, omaggio a Cefalù

Margherita Neri, Cefalù

Adelaide Santacolomba, Cefalù

Carmela Verde, Mia bedda Cefalù